Fürther glänzen beim Jugendfilmfestival

Stadt und Landkreis sind im Cinecitta stark vertreten - vor 1 Stunde

FÜRTH - Junge Filmemacher, Jugendgruppen und Schulklassen aus ganz Mittelfranken zeigen beim 29. Mittelfränkischen Jugendfilmfestival vom 17. bis 19. März im Nürnberger Cinecitta, was sie drauf haben.

Szene aus dem Musikvideoclip „Eines Tages“ des Fürther Filmemachers und FN-Mitarbeiters Sirius Kestel. Mit insgesamt drei Beiträgen ist er im Wettbewerb vertreten. © Foto: Sirius Kestel



Mit von der Partie sind ambitionierte Filmemacher aus der Stadt und dem Landkreis Fürth. Aus einer Rekordzahl von über 110 Einsendungen haben die Veranstalter ein umfangreiches Programm mit 81 Kurzfilm–Produktionen zusammengestellt, das einen interessanten Blick in das kreative Schaffen der jungen Filmszene Mittelfrankens gibt. Die unterhaltsame Vielfalt reicht vom charmanten Erstlingswerk bis hin zu erstaunlich professionell gemachten Filmen. Das Festival ist Höhepunkt und Abschluss des Jugendfilmwettbewerbs. Der Eintritt ist übrigens frei.

In den Filmen geht es unter anderem um Liebe und Trennung, Lebens- und Zukunftsbewältigung, Ausgrenzung und Integration, Jugendkultur und die Suche nach dem eigenen Ich. Den Ideen der Wettbewerbsteilnehmern waren keine Grenzen gesetzt, und so finden sich beim Festival alle Themen und Genres: packende Kurzspielfilme, Nachdenkliches neben Witzigem, cliphafte Unterhaltung neben ansprechender Dokumentation. Zum zweiten Mal zugelassen und zahlenmäßig gewachsen ist das explizite Genre "Webvideo" mit YouTube-Formaten, dem sich zwei Blöcke am Samstag und Sonntag widmen.

Aus Fürth kommen:

Deine Mutter – Anaconda von Earl Enis Kanke und FN-Mitarbeiter Tim Händel: ein Musikclip zum Lied "Anaconda" von Deine Mutter.

Eines Tages: ein Jazz-Hip-Hop-Videoclip im Retrosetting in einer dunklen, verrauchten Kneipe, in dem das Publikum metaphorisch die Musik reflektiert; Sometimes maybe one day: ein düsterer Elektro-Pop-Videoclip zur Musik der Nürnberger Band Be My Island über das Abschiednehmen und Loslassen; und Hustle & Flow: ein Hip-Hop-Videoclip zum gleichnamigen Lied des Fürther Musikers Kraliban von FN-Mitarbeiter Sirius Kestel.

Herr Schleyer war im Urlaub von RedEye-Pictures – Stefan Weßling: Paul Schleyer kommt mit seiner Nichte aus dem Urlaub zurück. Er steuert mit einer fetten Beschwerde direkt sein Reisebüro an.

Distress von Tobias B. Lischka: Die gescheiterte Beziehung mit Amy veranlasst Levi, in Erinnerungen zu flüchten. Schicksalhafte Begegnungen und Trennungen führen ihn zu einer entsetzlichen Vision.

Aus dem Landkreis:

Flatmate Prank – Room Makeover Unicorn Style von K - ANNES aus Veitsbronn: Warum man sein Zimmer in der WG immer lieber abschließen sollte, wenn man auf Reisen geht. . .

Snowbombing Mayrhofen – Eine Bestandsaufnahme von Vincent Bittner – farbenwut – aus Obermichelbach: Ein Festival und ein Dorf in Österreich. Die kurze Bestandsaufnahme zum Snowbombing zeigt, wie sich das Leben in dem einwöchigen Ausnahmezustand in Mayrhofen abspielt.

Bug City – Behind the Screens von Mesh Pit aus Oberasbach: Eine Reise ins Innere des Computers, in dem es düsterer zugeht als man ahnt.

Hey Daddy Musikclip von Polygonia aus Veitsbronn: Eine junge Frau erhält Zutritt zur Modewelt und ahnt nicht, dass sie dort zur lebendigen Schaufensterpuppe verwandelt und versklavt wird.

The Djatlow Pass von Jan und Simon Hummel aus Veitsbronn: eine musikalische Umsetzung der mysteriösen Todesfälle vom Djatlow-Pass in Russland 1959.

Für alle interessierten Jungfilmer gibt es am Samstag, 18. März, von 14 bis 16 Uhr zwei parallele Workshops in denen man Grundkenntnisse erwerben und vertiefen oder Tipps zu Computeranimation und visuellen Effekten erhalten kann.

Den Abschluss des Jugendfilmfestivals bildet die Preisverleihung. Die von unabhängigen Jurys ausgezeichneten Filme werden mit dem "Mittelfränkischen Jugendfilmpreis", einem Geldpreis, prämiert. Eine Auswahl qualifiziert sich außerdem für das Bayerische Kinder & Jugend Filmfestival 2018 in Roth.

Eine detaillierte Programmübersicht des Festivals gibt es online unter: www.jugendfilmfestival.de

fn