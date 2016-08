Fürther Gretchenfragen

FÜRTH - Noch dreieinhalb Wochen bis zum Theaterfest - mit ihm startet die Saison 2016/17 des Stadttheaters Fürth. In loser Folge stellen die FN die Abonnements des Hauses vor. Auf das Premieren- und Tanztheaterabo folgt heute die Schauspielmiete.

Nora Quest (Gretchen) und Lutz Salzmann (Faust) in Hasko Webers Weimarer „Faust“-Inszenierung — in Fürth zu sehen im Juni 2017. © Foto: Candy Welz/dpa



Achtmal treten die Abonnenten zwischen Oktober und Ende Juni an. Sie erwartet heuer eine recht kuriose Achterbahnfahrt, die einen besonders großen Klassiker ebenso an Bord hat wie den Komödienschlager des frühen 21. Jahrhunderts und ein Musical. Richtig gelesen.

Nach Lion Feuchtwangers Roman entstand Kristo Sagors Schauspiel Die Jüdin von Toledo. Feuchtwanger bediente sich 1955 eines alten spanischen Mythos’, mit dem er einerseits tief ins 13. Jahrhundert — König Alfonso hat sieben Jahre lang eine jüdische Mätresse — greift, zugleich aber zwischen den Zeilen die Wirrnisse des 20. Jahrhunderts thematisiert und Krieg, religiösen Fanatismus und Engstirnigkeit anprangert. Nicht zufällig markiert „Die Jüdin von Toledo“ den Start in eine Saison, die Intendant Werner Müller unter das Motto „Was glaubst denn du?“ gestellt hat. Alle fünf Mitglieder des Kult-Jugendtheaterensembles werden zu erleben sein, und sein Fürther Regiedebüt gibt Michael Götz (15. Oktober, 19.30 Uhr, für Abonnenten der Schauspielmiete B1, B2-Mieter kommen stets am Tag darauf zum Zug).

Zum Lachen und Grübeln ist Schuld und Schein. Ein Geldstück. Ulf Schmidts Schauspiel ist ein Dauerbrenner am Münchner Metropoltheater, das mit Jochen Schölchs Produktion am 18./19. November in Fürth gastiert. Auf so unterhaltende wie entlarvende Weise stellt Schmidt in 14 Szenen die Mechanismen des Geldmarktes vor und lässt die Archetypen des Business von der Leine. „Muss man gesehen haben, vor allem, wenn man regelmäßig ein Geldinstitut kontaktiert“, urteilte ein Münchner Kritiker.

Wer nicht ans Geld glaubt, glaubt vielleicht seinen Thesen: Luther — Rebell Gottes heißt Christian Auers („Zarah Leander Revue“) und Nina Schneiders Musical, das pünktlich zum Lutherjahr im Januar Uraufführung im Stadttheater hat. Der an allen großen Musicalbühnen gefeierte Thomas Borchert singt die Titelrolle, und mitnichten ackert sich der Abend an der Biografie des leidlich berühmten Reformators ab, sondern stellt den Showdown zwischen Luther und dessen Gegenspieler Johannes Eck (Ramin Dustdar) in den Mittelpunkt. „Ein dialogisches Musical“ nennt denn auch Stadttheater-Dramaturg Matthias Heilmann den Abend — und schon ist Platz im Warenkorb der Schauspielmieter (21./22. Januar).

Eine Frage der Zeit war es wohl nur, wann Yasmina Rezas Mainstream-Komödien-Volltreffer Kunst auch im Stadttheater über die Bühne geht. In Fred Berndts Inszenierung für das Euro-Studio Landgraf geraten sich Leonard Lansink („Wilsberg“), Heinrich Schafmeister („Comedian Harmonists“) und Luc Feit (vier „Tatorte“ in den vergangenen zehn Jahren) über ein Ölgemälde ganz in Weiß in die Haare (25./26. Februar).

Petra Wüllenweber bescherte dem Fürther Haus mit Camus’ Gewalt-Alptraum „Caligula“ in der Vorsaison heißen Diskussionsstoff und empfindsameren Gemütern im Saal Kreislauf. Glücklicherweise darf die Regisseurin im März gleich wieder ran, nämlich mit Arthur Millers bitter-sarkastischem Einwanderer-Drama Ein Blick von der Brücke. Miller sezierte schon 1947 hellsichtig, was es bedeutet, ein Flüchtling in prekären Umständen und voller Angst vor der Abschiebung zu sein. In der Hauptrolle des Hafenarbeiters Eddie Carbone, der sein Glück in den Staaten sucht, ist Hartmut Volle zu erleben, seit Jahren schon Stammgast in Fürth sowie den „Tatort“-Fans bekannt als Mitglied des Saarbrücker Ermittlerteams (17./18. März).

Demenz als Hauptthema einer Tragikomödie: Florian Zeller, Jahrgang 1979, gilt als einer der begabtesten zeitgenössischen Romanciers und Dramatiker Frankreichs; in Paris hatte Vater („Le père“) im September 2012 Uraufführung. André, 80, Witwer und Vater von zwei Töchtern, merkt, dass sich etwas verändert, es verschwinden Sachen, er versteckt Gegenstände, er fühlt sich bedroht, verfolgt, er verliert die zeitliche und räumliche Orientierung. In 15 verschachtelten Szenen zwischen Wahn(-witz) und Wirklichkeit nähert sich Zeller der Erlebniswelt des alten Herrn — den spielt im Gastspiel des Euro-Studios (20./21. April) Bühnen-Haudegen und Hamburgs ehemaliger Thalia-Intendant Peter Striebeck (78).

Auf das Gastspiel folgt Hausgemachtes. Barish Karademir, der in Fürth als Regisseur zuletzt mit Fassbinders „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ überzeugte, inszeniert 16/17 Geächtet. Das Debütstück von Ayad Akhtar, pakistanischstämmiger Autor aus den USA, erhielt 2013 den Pulitzerpreis und ist einer jener raren Filethappen, auf die sich aktuell zahlreiche deutschsprachige Bühnen nicht zuletzt seiner brisanten Aktualität wegen stürzen.

Assimilation heißt Amirs Strategie. Der aus Pakistan (!) stammende New Yorker Anwalt surft auf der Erfolgswelle; seine Wurzeln, zu denen der Islam gehört, hat er jedoch gekappt. Gattin Emily hingegen, weiße und aufstrebende Malerin, hat gerade die islamische Kultur für sich entdeckt. Ein harmonisch startendes Abendessen mit ihrem jüdisch-amerikanischen Kurator Isaac und dessen afroamerikanischer Frau Jory eskaliert, als sich eine Diskussion über religiöse Traditionen entspinnt. Furios brechen die Dämme politischer Korrektheit — auch in Fürth, und zwar am 19./20. Mai.

Und was glaubst du, lieber Faust?Mit heißem Bemühen hat er so manches studiert, aber so richtig spaßig wird die Sache erst, als der Teufel ins Spiel kommt. Der Tragödie erster Teil kommt am 29./30. Juni nicht von irgendwo daher, sondern von der Wiege der deutschen Klassik. Denn wenn am Nationaltheater Weimar keine Goethe-Kenner sitzen, wo dann? Hasko Weber begann seine Intendanz vor drei Jahren todesmutig mit dem Sinnsuche-Dauerbrenner und legte einen Abend hin, den die wohlmeinenden Kritiker „kurzweilig-entspannt“ (Thüringische Landeszeitung) fanden, die weniger wohlmeinenden „nicht überzeugend“ (Süddeutsche Zeitung). Abwarten.

Abo-Neubestellungen — das Schauspiel-Abonnement kostet zwischen 48 und 182 Euro — nimmt das Stadttheater Fürth (Königstraße 116) bis 30. September entgegen. Im Spielplanheft zur Saison 2016/17 gibt es weitere Informationen und den Bestellzettel.

MATTHIAS BOLL