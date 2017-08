Fürther Grillplatz soll sauberer werden

Auf dem Areal am Badsteg wurden große Müllbehälter und Schilder aufgestellt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Stadt will die Abfallflut auf dem Grillplatz an der Siebenbogenbrücke besser in den Griff bekommen. Drei große Gitterboxen sind auf dem Freizeitareal im Rednitzgrund aufgestellt worden.

Fast ein Kubikmeter Müll passt in jede der drei Gitterboxen. Geleert werden sie regelmäßig von Mitarbeitern des Fürther Grünflächenamtes. © Foto: Dittmar



Neben dem Lärm der Feiernden rufen deren chaotische Hinterlassenschaften immer wieder den Unmut von Anwohnern und Passanten hervor. Dem begegnet die Stadt nun mit verschiedenen Mitteln. So wird ein Ordnungsdienst ausgebildet, der ab Ende August verhindern soll, dass Grillfeten zu Gröl-Gelagen bis tief in die Nacht hinein ausufern. Manchen Anwohnern indes dauert das zu lange, sie beklagen, dass der Sommer dann schon fast zu Ende ist.

Auf die Benutzungsregeln des kommunalen Grillgeländes zwischen Siebenbogenbrücke und Scherbsgrabenbad wird mit zusätzlichen Schildern hingewiesen. Drei große Gitterboxen für Abfall hat zudem das Grünflächenamt aufgestellt. Mit einem Volumen von jeweils 900 Litern bieten sie reichlich Platz für Einweggeschirr, Verpackungen, Flaschen und Trinkgefäße.

Separate kleinere Müllkübel aus Metall gibt es zum Deponieren der Reste von Grillkohle. Damit soll verhindert werden, dass Müll in Flammen aufgeht, wie es am Westbad im Nürnberger Pegnitzgrund immer wieder geschieht, weil auch Abfall in die Grillkohle-Behälter aus Beton wandert.

Um die Müllentsorgung am Fürther Grillplatz kümmern sich Mitarbeiter des Grünflächenamtes bei ihrer regelmäßigen Platz-Inspektion. Montags und freitags wird das Gelände gereinigt. Ob dieser Turnus ausreicht, um dem Müll in der Hochsaison Herr zu werden, muss sich nach Angaben von Birgit Auerswald, im Grünflächenamt zuständig für den Unterhalt, erst noch weisen. Bislang operierte die Stadt äußerst zurückhaltend mit dem Angebot öffentlicher Müllbehälter. Dadurch soll vermieden werden, dass diese als Ersatz für kostenpflichtige private Mülltonnen benutzt werden. Die häufigen Klagen von Anwohnern haben die Kommune jedoch zum Abweichen von ihrer Strategie bewogen. "Campingmobiliar gehört jedoch definitiv nicht in die Müllboxen", sagt Birgit Auerswald, um die Grenzen aufzuzeigen.

