Fürther Hip-Hopper A-Park präsentiert neue Single

FÜRTH - Als A-Park macht sich der Fürther Antony Parker gerade einen Namen: Taufrisch auf dem Markt ist das Musikvideo zur neuen Single "Recipe", die bei Spotify gerade auf einiges Interesse stößt.

„Es hat keinen Sinn, bei anderen etwas abzuschauen“: A-Park alias Anthony Parker trägt jene Farbe, die inzwischen zum Markenzeichen des 20-jährigen Musikers aus Fürth geworden ist. Foto: Tim Händel



"Ich hab’ meinen Stil gefunden." Wenn Anthony Parker solche Sätze sagt, dann ist das nicht irgendein Spruch. Für den 20-Jährigen ist seine Musik kein netter Zeitvertrieb, sondern Aufgabe und Herausforderung zugleich. Kompromisse geht er erst gar nicht ein: "Ich bin Musiker."

Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte Anthony im Gespräch mit den FN klar gemacht, dass er einen Plan hat: "Hart arbeiten, bekannt werden." Davon ist er kein Stück abgerückt. Vor ein paar Tagen hat er "Recipe", seine neue Single, veröffentlicht. Mit dem Start ist er zufrieden: "Bis jetzt sind es schon mehr als 30.000 Streams auf Spotify, und ich war Platz 22 bei Cicana, einer der größten Urban DJ Pool Charts."

Nicht zuletzt zeigt "Recipe" jetzt, was genau den Stil von A-Park ausmacht. "Ich mache alles alleine, und ich gehe erst aus dem Studio, wenn ich wirklich zufrieden bin." Für Anthony, den Sohn von DJ Polique, ist das eine relevante Ansage. "Am Anfang, vor sieben Jahren, habe ich natürlich meinen Vater gefragt, ob ich mit ihm ins Studio gehen darf. Aber dann kam der Moment, in dem ich nur noch gefragt habe, wie ich aufnehmen kann. Seitdem bin ich selbstständig."

Auch der Text der neue Single ist wie immer von ihm. Worum geht es? "Recipe", das heißt Rezept, dreht sich darum, dass jeder seinen ganz eigenen Weg finden muss. "Es hat keinen Sinn, bei anderen etwas abzuschauen und nachzumachen. Du musst dein ganz persönliches Rezept finden." Anthony schreibt seine Texte auf Englisch, zum einen ist das seine Muttersprache, und zum anderen will er über die Grenzen des deutschen Sprachraums hinaus verstanden werden.

Im Video zum neuen Song, das Flashfabrik aus Nürnberg gedreht hat, zeigt A-Park, was für ihn optisch richtungsweisend ist: "Meine Farbe ist Orange, das ist inzwischen so etwas wie mein Markenzeichen." So richtig bewusst wurde ihm das bei einem Auftritt beim Hiphop Garden in Nürnberg. "Da hatte ich einen Adidas-Anzug in Orange an, weil ich nicht wie alle anderen aussehen wollte." Der Plan ging auf und passt ihm: "Die Farbe hat eine positive Aura, und ich bin ein positiver Mensch." Inzwischen leuchten auch seine Haare in der Signalfarbe.

Selbstbewusst präsentiert der junge Musiker aus Fürth auch seinen aktuellen Song, der auffallend melodisch ist und sich umstandslos im Gedächtnis einhakt. Der Videodreh war aufwendig. An vier Tagen wurde an zwölf Plätzen aufgenommen. "Wir waren unter anderem im Wald und in der Kanalisation." Ungezählte dickbäuchige alte Fernsehgeräte wurden außerdem zu einer verwirrenden Kulisse zusammengebaut.

Seinen Vater hat er übrigens auch in Sachen Video "nicht auf dem Laufenden gehalten". Aber: "Als ich es ihm jetzt gezeigt habe, fand er das richtig gut."

Wie es jetzt weitergeht? Keine Frage für Anthony. Er wird seine Musik machen und natürlich als DJ und MC Host zum Beispiel in der Fürther Frieda die Stimmung anheizen. A-Park-Stil eben.

Das Video zu "Recipe": http://bit.ly/recipemusicvideo

