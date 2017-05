Fürther Historie: Bittere Zeit zwischen den Kriegen

FÜRTH - Die Fürther Geschichtswerkstatt schließt letzte Lücken in der Stadtchronik. Jetzt hat sie sich die 1920er und 1930er Jahre vorgenommen und den ersten Sammelband herausgebracht. Er knüpft an den 1993 erschienenen Bildband "Fürth in den zwanziger Jahren" an und beleuchtet das Geschehen in den Jahren 1920 bis 1923.

Die Autorin Annemarie Rogler übergibt Stadtarchivleiter Martin Schramm den ersten Sammelband. © Foto: Dittmar



"Es war keine gute Zeit", sagt Annemarie Rogler, nachdem sie sich durch Berge von Dokumenten und Zeitungsartikeln gearbeitet hat. Zusammen mit Hubert Engel zeichnet die Unterfürbergerin als Autorin für den reich illustrierten Sammelband verantwortlich. Was sie aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit gelernt hat: Die Armut war schon immer in Fürth zu Hause. Aber auch die Jugend mit ihrer Tatkraft und ihren Ideen. Beides prägt den Charakter der Kleeblattstadt. Geschäftstüchtig waren die Fürther in den schweren Jahren nach dem Ersten Weltkrieg allemal. Zudem stellten sie wichtige Einrichtungen für das Gemeinwohl auf die Beine. Dazu zählte das Nathanstift. Mit der ersten Geburtsklinik konnte ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der hohen Säuglingssterblichkeit geleistet werden.

Ermöglicht hatte sie eine großzügige Spende des jüdischen Mitbürgers Alfred Nathan. Wie Fürth überhaupt seiner ebenso traditionsreichen wie freigiebigen jüdischen Gemeinde viel zu verdanken hat. Noch war das Zusammenleben nicht überschattet von rassistischen Einflüssen des Nationalsozialismus.

Als Beispiel verweist der stellvertretende Stadtheimatpfleger und Sammelband-Verleger Lothar Berthold auf den sogenannten Hosenträgerstreik in der 1938 enteigneten Gummibandweberei der jüdischen Familie Heymann in der Schwabacher Straße 117. Dabei sei es ausschließlich um die Löhne gegangen. In der ganzen Stadtpolitik habe Antisemitismus keine Rolle gespielt. Es war eine politisch bewegte Zeit, geprägt von Streiks und Zusammenstößen. Schießereien an denen auch Artillerie beteiligt war, gab es 1920 im Zusammenhang mit dem Kapp-Putsch.

Zu den wichtigsten Weichenstellungen zählt die Autorin die Ablehnung des Anschlusses an Nürnberg 1922. Eine Zweidrittelmehrheit der Bevölkerung machte dem Vorhaben des Stadtrats einen Strich durch die Rechnung. Auch die Eingemeindung von Stadeln nach Fürth wurde abgelehnt. Erst 1972 wurde sie im Zuge der Gebietsreform Realität. Burgfarrnbach hingegen kam bereits 1923 unter die Fittiche des Kleeblatts.

Dass die Brennstoffhändler Alarm schlugen, weil sich die arme Bevölkerung keine Braunkohle mehr leisten konnte, die sich nicht endlos lagern ließ, wird ebenso beleuchtet wie die Betriebspausen und schließlich Stilllegung der defizitären Ludwigsbahn, das Notgeld für die Straßenbahn und erste Initiativen für den Bau des Main-Donau-Kanals 50 Jahre später.

Deutsche als Flüchtlinge

Viele interessante Entwicklungen hat Annemarie Rogler beleuchtet. Etwa, dass die Not nach dem Ersten Weltkrieg viele Deutschen zum Auswandern in wirtschaftlich bessere Nationen bewogen hat. Spiegelverkehrt zur heutigen Situation nutzten Schlepperbanden die Lage der Verzweifelten aus, indem sie ihnen vermeintliche Paradiese versprachen.

Quellen wie Zeitungsartikel hat die Autorin nicht unkritisch übernommen, sondern nach ihrer Aussagekraft für die lokale Entwicklung ausgewählt und eingestuft. So erhält die Chronik ein Gesicht. Interessant ist selbst der Anhang mit Tabellen zur Inflation noch. Ein schönes Beispiel liefert der Bierbreis. 140 Mark kostete die Maß am 1. Januar 1923. Am 20. November 1923 waren es unglaubliche 520 Milliarden Mark. Bei der Währungsreform am 15. November 1923 wurden eine Billion Mark, also der Gegenwert von knapp zwei Maß Bier, zu einer Reichsmark.

Viele historische Fotos beleuchten die beschriebenen Jahre. Allerdings meist ohne konkreten Bezug zu den chronistischen Ausführungen. Einen Eindruck vom Alltag in Fürth vermitteln sie gleichwohl.

Fürth 1920-1923, städtebilder fotoverlag, Schwabacher Straße 17, Fürth, Telefon (0911) 773192), 116 Seiten, 18 Euro

