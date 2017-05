Fürther Jubiläumsbäume entwickeln sich prächtig

FÜRTH - Die Pflanzaktionen zu Fürths 1000-jährigem Jubiläum zeigen langfristig Wirkung. In einem Jahrzehnt sind aus tausenden Bäumchen und Setzlingen ansehnliche Gewächse geworden.

OB Thomas Jung und Stadtförster Martin Straußberger im Jubiläumswald. © Winckler



Für Stadtförster Martin Straußberger liegt im Rückblick auf die Dekade seit der Tausendjahrfeier alles im grünen Bereich. Obwohl es Kälte, Hitze und Trockenheit den jungen Pflänzchen nicht immer leicht gemacht haben, ist er mit der Aufforstung zufrieden.

Auf einer ehemaligen Ackerfläche im Vacher Michelbachtal ist aus 15 000 ursprünglich nur 50 Zentimeter hohen Setzlingen ein schönes Mischwäldchen geworden. Der für 20 000 Euro aus Gebühren für ökologische Ausgleichsmaßnahmen finanzierte Jubiläumswald braucht inzwischen keinen Wildverbiss mehr zu fürchten. In den nächsten Tagen kann der Schutzzaun entfernt werden, der die knapp vier Hektar große Schonung bislang umgeben hatte. Vor allem die Lärchen an der Obermichelbacher Straße sind mächtig in die Höhe geschossen. Aber auch die Eichen, Vogelkirschen, Spitz- und Bergahorne, Rotbuchen, Weißtannen, Douglasien und Nussbäume brauchen sich hinter dem Strauchstreifen, der das Areal umgibt, nicht mehr zu verstecken.

Bei seiner Zwischenbilanz am Dienstag machte Straußberger Oberbürgermeister Thomas Jung vor Ort auf die Möglichkeit zur Erweiterung des Wäldchens auf einer angrenzenden Ackerfläche aufmerksam. Bereits ausgemacht ist das Aufforsten von rund drei Hektar am Stadtwaldrand in Verlängerung der Sperberstraße. Hier sollen kommendes Jahr schnell wachsende Bäume angepflanzt werden und Fürths erster Energiewald entstehen; er liefert den Brennstoff für Hackschnitzelheizungen wie die der neuen Feuerwache und Dreifachsporthalle am Schießanger.

Etwa 1500 Bäumchen mussten die vier Mitarbeiter der Stadtförsterei nachpflanzen, um Schäden durch Wildverbiss und Witterung auszugleichen. So viele haben sie vor einem Jahrzehnt auch am Vestner Weg im Rednitzgrund eingesetzt als ökologische Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in die Natur beim Bau des Fürthermare.

Das Auenwäldchen an der bei Hundehaltern sehr beliebten Wiese hat sich Baumdieben und Wetterkapriolen zum Trotz ebenfalls prima entwickelt — ebenso wie die 450 Erlen, die Hardenberg-Gymnasiasten zeitgleich am Waldmannsweiher angepflanzt hatten, und die 115 von Bürgerinnen und Bürgern gespendeten Bäume des Jubiläumshains im Pegnitzgrund gegenüber der Wolfsgrubermühle. Für Fürths Stadtoberhaupt ein Lichtblick in einer Zeit, die von permanentem Ärger über zahlreiche Baumfällaktionen im Zuge von Baumaßnahmen überschattet ist.

