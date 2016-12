Fürther Kavierlein: BPD investiert 43 Millionen Euro

Auf dem Areal an der Espanstraße entstehen 128 neue Wohnungen und zwei Geschäfte - vor 50 Minuten

FÜRTH - Die Firma BPD Immobilienentwicklung hat den Grundstein für die Bebauung eines weiteren Areals auf dem Kavierlein gelegt.

Präsentierte eine Edelstahlkapsel, die in dem Grundstein deponiert wurde: BPD-Geschäftsführer Franz-Josef Lickteig (re.) mit dem technischen Projektleiter Alexander Schmidt. privat © Foto:



An dem feierlichen Akt nahmen neben ersten Wohnungskäufern der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung, Vertreter der Bauwirtschaft und die BPD-Geschäftsführung teil. Mit einem Investitionsvolumen von rund 43 Millionen Euro entsteht an der Fürther Espanstraße auf einer Grundstücksfläche von 7500 Quadratmetern ein zentrumsnahes Wohnensemble mit zwei Gewerbeeinheiten. Die 128 Wohnungen sind laut BPD energieeffizient ausgestattet und verfügen über ein bis vier Zimmer. Eine architektonische Besonderheit sei der Kopfbau mit vier Wohnungen, die offene Koch-, Wohn- und Essbereiche mit einer Raumhöhe von bis zu 3,90 Metern bieten.

Realisiert wird das Ensemble mit einer Gesamtwohnfläche von circa 12 000 Quadratmetern in drei Bauabschnitten. Ab Juni 2018 werden nach heutiger Planung die ersten Bewohner ihre Wohnungen beziehen können. Im Grundstein wurde eine Edelstahl-Zeitkapsel versenkt, die eine aktuelle Tageszeitung, ein Exposé und eine Urkunde des Projekts sowie weitere symbolische Gegenstände enthält.

Die BPD Immobilienentwicklung GmbH ist ein Immobilienspezialist mit europäischem Hintergrund und ein Tochterunternehmen der Rabobank, die auch in den Niederlanden und Frankreich vertreten ist. Die Niederlassung Nürnberg realisiert neben dem Projekt am Espan unter anderem den Max-Grundig-Park in Fürth und die Stilveste in Zirndorf.

