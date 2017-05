Fürther Kriminalpolizei freut sich auf eigene Cybercops

FÜRTH - Cybercops gesucht: Auch die Fürther Kriminalpolizei setzt auf die Hilfe von Spezialisten, um Straftaten im Internet besser bekämpfen zu können. Geeignete Bewerber haben bald wieder Chancen - doch die Anforderungen haben es in sich.

Das Wort "Cybercops" mag Martina Sebald nicht wirklich. "Das klingt so nach Captain Future", sagt die Leiterin der Fürther Kriminalpolizei. Nach Superhelden aus Comics mit übermenschlichen Kräften. Dabei geht es um ganz reale Kollegen. Um Quereinsteiger, die sich für den "Technischen Computer- und Internetkriminaldienst" entscheiden – so heißt die noch recht neue Laufbahn, die die Kripo seit einigen Jahren anbietet. Gebraucht werden sie auch in Fürth.

65 Cybercops gibt es bereits im Freistaat. Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag bekanntgab, soll sich ihre Zahl heuer verdoppeln: 70 weitere solcher IT-Experten sollen in den Polizeidienst aufgenommen werden, um die dramatisch wachsende Cyber-Kriminalität einzudämmen. Beleidigungen, Betrügereien, Sexualdelikte seien im Netz an der Tagesordnung. 2016 zählte die Polizei in Bayern schon 24 900 Internet-Delikte mit einem Gesamtschaden von 17,5 Millionen Euro.

"Die Kriminellen werden immer hinterlistiger", sagte Herrmann. Die Aufklärungsquote sei dagegen auf einem Tiefpunkt. Das müsse sich ändern.

Ältere Kollegen tun sich schwer

Aus diesem Grund wurden im März auch neue Kommissariate "Cybercrime" in Fürth und andernorts eingerichtet – jede Kriminalpolizeiinspektion verfügt nun über so eine Abteilung. In Fürth gehören ihr bisher vier Beamte an, die sich vorher schon in einer Art Arbeitsgruppe um den Bereich kümmerten, wie Kripo-Leiterin Sebald erklärt.

Sie befassen sich nicht nur mit Delikten rund ums Internet, sondern unterstützen mit ihren umfangreichen IT-Kenntnissen auch Kollegen bei den Ermittlungen zu anderen Straftaten. Das Know-how werde immer wichtiger. Zumal, wie in vielen anderen Branchen, in den Reihen der Polizei auch viele ältere Beamte sind, die anders als die jüngeren Kollegen die Computerfertigkeiten "nicht mit der Muttermilch aufgesogen" haben.

Informatiker mit polizeilicher Sonderausbildung

Das neue Kommissariat soll in naher Zukunft um zwei Cybercops erweitert werden. Das sind meist studierte Informatiker oder Bewerber mit einem IT-Hintergrund, die eine einjährige Sonderausbildung der Kriminalpolizei durchlaufen. Diese Spezialisten sind "Gold wert", betont Sebald. Der erste von beiden ist bereits gefunden, er beginnt im November mit der Ausbildung. Die zweite Stelle hofft man nach einer neuen Ausschreibungsrunde besetzen zu können: In ganz Mittelfranken werden noch Bewerber gesucht, sagt Sebald.

Von Anfang an tat sich die Polizei nicht leicht, passende Kandidaten an sich zu binden. Als man vor einigen Jahren die ersten Cybercops suchte, waren die Stellen längst nicht so begehrt, wie das Ministerium gehofft hatte. Die freie Wirtschaft zahlte mehr. Deshalb hinkte etwa das Präsidium Mittelfranken bei der Einstellung hinterher.

Zuletzt, so Sebald, gab es zwar viele Bewerber, die die erwünschten Kenntnisse mitbrachten, aber andere Anforderungen an Kriminalbeamte nicht erfüllten. Es scheiterte an chronischen Krankheiten, orthopädischen Problemen oder der Sehstärke. Ab Mitte Mai läuft die Suche neu an: Wer sich für die Stellen interessiert, findet hier die Ausschreibung.

CLAUDIA ZIOB