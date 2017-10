Fürther Kripo stellt zwei Kilo Kokain sicher

Nach einem Tipp sind den Beamten fünf Dealer ins Netz gegangen

FÜRTH - Fünf Drogenhändler hat die Fürther Kripo in Poppenreuth festgenommen – in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt und Polizeidienststellen aus Hessen. Das Quintett wollte am Sonntagabend größere Mengen Rauschgift übergeben.

Mitte September hatten die Drogenfahnder den Hinweis bekommen, dass in Kürze im Fürther Stadtgebiet ein größeres Drogengeschäft abgewickelt werden soll. Die Strippenzieher saßen offenbar in Hessen.

Als sich der Verdacht erhärtet hatte und sogar der Termin der Drogenübergabe bekannt wurde, bereiteten sich die Kriminalbeamten entsprechend vor.

Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr erfolgte dann der Zugriff im Fürther Stadtteil Poppenreuth: Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen. Sie waren gemeinsam aus den Niederlanden angereist und hatten in ihrem Fahrzeug rund zwei Kilogramm Kokain versteckt. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher.

Das Quintett – alle Männer stammen aus dem europäischen Ausland – wurde zur Dienststelle gebracht und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haftfrage klären sollte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

