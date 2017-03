Fürther Kripo überführt drei Automatenknacker

Trio soll für mehrere Taten in Stadt und Landkreis verantwortlich sein - vor 54 Minuten

FÜRTH - Die Fürther Kriminalpolizei hat mehrere Automatenaufbrüche in Stadt und Landkreis Fürth aufgeklärt. Den drei Tatverdächtigen wird außerdem ein Diebstahl von Baumaschinen zur Last gelegt.

Das Trio im Alter von 27, 28 und 42 Jahren brach vom 18. bis 19. Februar ein Dutzend Automaten an vier SB-Waschanlagen in Fürth, Cadolzburg, Seukendorf und Zirndorf auf, um an Bargeld zu gelangen. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro. Der Sachschaden, den sie dabei verursachten, beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kripo kam den Männern nach umfangreichen Ermittlungen auf die Schliche. Darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen, zwei Maschinen im Wert von 400 Euro auf einer Baustelle am Bahnhofsplatz in Cadolzburg gestohlen zu haben. Das Fachkommissariat ermittelt wegen Bandendiebstahls. Zwei der drei Männer befinden sich bereits wegen anderer Delikte in Haft.

fn