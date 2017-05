Fürther Kripo überführt zwei Einbrecher

DNS-Spuren und Fingerabdrücke halfen bei der Ermittlung - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zwei Einbrüche haben Beamte der Fürther Kriminalpolizei anhand von Spurenfunden aufgeklärt. Ein Beschuldigter sitzt bereits in Haft.

Der erste Fall ereignete sich im Januar dieses Jahres. Damals stieg jemand in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße ein, brach dort drei Abteile auf und ließ mehrere Werkzeuge und Kleinmaschinen mitgehen.

Eine vom Erkennungsdienst gesicherte DNS-Spur überführte nun einen 27-jähriger Osteuropäer als Täter. Der Mann sitzt zurzeit in einem Gefängnis und äußert sich nicht zu den Vorwürfen.

Der zweite Einbruch wird einem 33-jährigen Fürther zur Last gelegt, der zurzeit ohne festen Wohnsitz zu sein scheint. Er soll im Zeitraum zwischen dem 12. und 15. Februar 2016 in ein Mehrfamilienhaus in der Karlstraße eingedrungen sein. Dort brach er ein Kellerabteil auf und stahl Werkzeug im Wert von 100 Euro.

Auch hier sicherten Beamte des Erkennungsdienstes Spuren - diesmal

einen Fingerabdruck des Mannes. Auch er schweigt derzeit zu den Vorwürfen.

Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren wegen

Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.