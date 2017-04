Fürther Leinwände für die Tatort-Fans

Kofferfabrik, Babylon-Kino und Zett9 zeigen den Fall aus Franken - vor 1 Minute

FÜRTH - Der Franken-Tatort geht diesen Sonntag in die dritte Runde. Wer will, kann ihn sich in Gesellschaft anschauen: An mehreren Orten in Fürth wird er gezeigt.

Franken-Tatort Nummer drei steht ins Haus. © dpa



Franken-Tatort Nummer drei steht ins Haus. Foto: dpa



"Am Ende geht man nackt" heißt die Folge. Der fiktive Fall ist äußerst aktuell: Nach einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Bamberg schleust sich der Nürnberger Hauptkommissar Felix Voss verdeckt ein. . .

In der Kofferfabrik, Lange Straße 81, kann eher zünftig mitgefiebert werden: bei Bratwurst, Schweinebraten, Leinwand und Beamer. Die Galerie ist ab 19 Uhr geöffnet. Das Babylon-Kino in der Nürnberger Straße 3 präsentiert den neuen Fall der fränkischen Mordkommission im Saal 2. Und das Jugend-Kulturcafé Zett9, Theresienstraße 9, lädt junge Tatortfans zum gemeinsamen nervösen Nägelkauen ein. Popcorn gibt es auch. Um 19 Uhr geht es hier los.

jlh