Fürther Leseclub: 38 Bücher in sechs Wochen

Bei der Sommerferien-Aktion der Volksbücherei gab es Raum für Fantasiereisen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Sie hatten sechs Wochen lang alle Zeit der Welt zum Schmökern. Obendrauf gab es für die Kinder, die beim Sommerferien-Leseclub mitgemacht hatten, jetzt noch Spiel, Spaß und tolle Preise. Eindrücke von der Abschlussfeier des Projekts in der Hauptstelle der Volksbücherei Fürth.

Kompliment: Die jungen Teilnehmer des Sommerferien-Leseclubs begaben sich Buchseite für Buchseite sechs Wochen lang auf Reisen, bei denen auch die eigene Vorstellungskraft gefragt ist. Nun gab es Preise. © Foto: Sebastian Zelada



Mehrere Dutzend Fünft- bis Achtklässler sitzen auf dem Boden und blicken gebannt auf den Unterhalter, Magier und Geschichtenerzähler Hannes Hoffmann.

"Mit ein bisschen Vorstellungskraft, Händen und Füßen kann man sich Bilder im Kopf erschaffen. Ich will mit euch jetzt ein Herbstgewitter machen", erklärt der Gast und animiert sein Publikum, mit den Fingern zu schnipsen, sich auf die Beine zu klatschen und auf den Boden zu stampfen. Aus einem Nieselregen wird auf diese Weise ein Gewitter, das sich wieder verzieht.

Der Spaß ist den Kindern anzusehen und beweist, wie viel Freude es macht, die Fantasie schweifen zu lassen. Diesem Gedanken waren die jungen Teilnehmer auch in den Ferien gefolgt, als sie sich beim Sommerferien-Leseclub durch etliche Bücher wälzten und mit jedem neuen Buch im Kopf auf eine neue Gedankenreise gingen. Besonders ehrgeizige Bücherwürmer verschlangen in den sechs Wochen sage und schreibe 38 Werke. Rein rechnerisch haben die Spitzenreiter damit fast jeden Tag ein Buch bewältigt. Nun wurde so viel Lesebegeisterung belohnt.

Schöne Gewinne

In der Bücherei erhält an diesem Tag jedes Kind für jedes gelesene Buch ein Los. Zu gewinnen gibt es unter anderem Greuther-Fürth-Schals, Büchergutscheine, Eintrittskarten für den Tiergarten Nürnberg und freien Eintritt in die Bavaria Filmstudios. Der Sommerferien-Leseclub ist im Prinzip nichts anderes als ein Literaturförderungsprojekt für Schüler. Kinder, die mitmachen, bekommen einen speziellen Ausweis, lesen Bücher und bewerten diese, erklärt die Büchereiangestellte Jasmin Knorr. Nach dem Lesen wird eine Bewertungskarte ausgefüllt, die zugleich auch als Los dient.

Damit immer genügend Lesestoff vorhanden ist, kauft die Bibliothek, gesponsert von der auf Augenheilkunde spezialisierten Ober Scharrer Gruppe, Bücher; diesmal waren es 179 Stück. "Das sind alles Neuheiten von 2017", sagt Knorr, "die Kinder sind also die Ersten, die diese Bücher lesen."

Man darf wohl davon ausgehen, dass auch im Sommer 2018 wieder viele junge Fans gedruckter Geschichten mit von der Partei sind, wenn der Sommerferien-Leseclub in seine nächste Runde geht.

sez