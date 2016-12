Fürther Markthändler sind zufrieden

Das weihnachtliche Treiben auf der Freiheit verabschiedet sich - 23.12.2016 21:00 Uhr

FÜRTH - Heute geht der Fürther Weihnachtsmarkt auf der Freiheit in seine letzte Runde. Die Händler sind weitgehend zufrieden.

Freude über eine vorweihnachtliche Bescherung: Für die Sieger der Weihnachtsbaumaktion gab es Urkunden und Geldgewinne. © Foto: Edgar Pfrogner



Während größere Weihnachtsmärkte nach Informationen des Fürther Schaustellersprechers Helmut Dölle unter Besucherschwund litten, strömte das Publikum in Fürth unvermindert auf die Freiheit. Offenbar, so Dölle, gebe es hier weniger Sicherheitsbedenken. Vor allem als Treffpunkt vor Weihnachtsfeiern stehe der Fürther Markt hoch im Kurs. Die gemäßigte Witterung habe dazu beigetragen, dass sich die Besucher bei heißen Getränken gerne auch länger im Freien aufhielten. Von den rund 60 Händlern mussten allenfalls Anbieter von Winteraccessoires Umsatzrückgänge hinnehmen. Die Gastronomie kann sich dagegen als klassische Zugnummer über Zuwachsraten freuen.

Das bestätigt auch Marc Vogel, der Sprecher des angegliederten Mittelaltermarktes. Bei etlichen der etwa 20 mittelalterlichen Markthändler sei der Aufschwung nicht angekommen, den der enorme Zulauf vermuten ließ. „Vor allem an den Wochenenden war der Andrang manchmal fast schon zu groß“, sagt Vogel, der sich langfristig eine weitläufigere Marktfläche wünscht. Einschnitte befürchtet indes Helmut Dölle durch den an der Adenaueranlage geplanten Schnabuliermarkt. Ihn will man nämlich auch noch in den Fürther Weihnachtsmarkt integrieren

Bei der traditionellen Weihnachtsbaumaktion des Fürther Elternverbands hatten sich heuer 700 Kinder ins Zeug gelegt und kreativ 30 Bäume geschmückt, die den Markt auf der Freiheit seither zieren. Besucher durften ihre Favoriten bestimmen und für die schönsten Bäume gab es je hundert Euro. Darüber freuen durften sich der christliche Kindergarten Arche (Kategorie Kindertagesstätten), das Kinderhaus Bunte Klexe (Horte) und die Klasse 3/4c der Hans-Sachs-Schule (Schulen).

Birgit Heidingsfelder/Volker Dittmar