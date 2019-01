Fürther Metallbauer beleben eine alte Tradition

FÜRTH - Vor sechs Jahren haben Auszubildende des Metallbauerhandwerks zuletzt ein Gesellenstück anfertigen müssen. An der Martin-Segitz-Berufsschule hat man diese Tradition nun wiederbelebt.

Die Azubis der Berufsschule III haben beste Zukunftsaussichten. Foto: Foto: Leberzammer



Gartentor, Standbriefkasten oder Vordach: Diese drei Themen standen den Prüflingen des aktuellen Abschlussjahrgangs bei den Metallbauern mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik zur Auswahl. Vorgegeben waren außerdem das ungefähre Maß und das Material – den Rest konnten und sollten die künftigen Facharbeiter selbst entscheiden.

"Furchtbar stolz" auf ihre Jungs zeigte sich Julia von Keitz, die für den Metallbau zuständige Fachlehrerin, schon vor der endgültigen Notenvergabe. Seit Beginn der Ausbildung hat sie die jungen Männer an der Berufsschule III begleitet. Stolz ist sie auch darauf, "dass wir es in Fürth gestemmt haben, wieder ein Gesellenstück in die Prüfung aufzunehmen".

Diese traditionelle aufwendige Arbeitsprobe war vor fünf Jahren gestrichen worden. "Die Zeit, die die Lehrlinge dafür brauchen durften, wurde von 40 auf 16 Stunden reduziert", erläutert von Keitz. Deshalb mussten sich auch die Verantwortlichen an der Martin-Segitz-Schule Gedanken machen, wie die neuen Richtlinien praktikabel umsetzbar sein könnten. In enger Zusammenarbeit mit der Prüfungskommission wurden die Vorgaben für die Gesellenstücke dann selbst konzipiert. Eine Arbeit, die sich bayernweit offenbar nicht jede Berufsschule macht.

Julia von Keitz freut sich, dass ihre Schützlinge ab diesem Schuljahr nun wieder ein eigenes Abschlussprojekt vorlegen können: "Ein Gesellenstück zeigt nun mal traditionell, dass die Lehre erfolgreich abgeschlossen ist." Ausführung und Komplexität der Stücke gehen zusammen mit anderen Bewertungen in die Abschlussnote ein. In dieser Woche etwa kamen die 17 Prüflinge in die Berufsschule III, um eine weitere – natürlich weit weniger komplexe – praktische Arbeitsprobe abzuliefern.

Dass sie die Prüfungen bestehen, davon ist auch Thomas Mörtel, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, überzeugt: "Das sind allesamt gelungene und aufwendig angefertigte Stücke." Und auch die Zukunft leuchtet rosarot. "Azubis haben beste Berufschancen", sagt Mörtel mit Blick auf Fachkräftemangel und volle Auftragsbücher der Betriebe.

Wenn nun in Fürth wieder Gesellenstücke zu bewundern sind, sei dies "eine tolle Initiative der Berufsschule und des Prüfungsausschusses". Die Werke zeigten, dass im Metallbau wie in anderen Handwerksberufen auch Kreativität gefragt sei. Von den Mittel- und Realschulen wünscht sich Mörtel, dass sie ihren Schülern noch mehr Praktika vermitteln: "Die Jugendlichen sollen selbst die Möglichkeit haben, sich beim Schweißen, Löten und Sägen auszuprobieren."

