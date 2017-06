Fürther Metropolmarathon live: Heute Königsdiziplin!

Zum elften Mal findet in der Kleeblattstadt der beliebte Lauf statt - vor 0 Minuten

FÜRTH - Am Samstag waren vor allem die Kleinen im Fokus, heute folgt die Königsdiziplin bei den Großen: Beim elften Metropolmarathon in Fürth steht nun die lange Distanz über 42,195 Kilometer auf dem Programm. Unsere Reporter bloggen auch heute wieder live!

Bilderstrecke zum Thema

Vom 350-Meter-Windellauf bis hin zum 1400-Meter-Lauf: Beim Metropolmarathon in Fürth waren am Samstag in erster Linie die Kids gefragt. Bei bestem Wetter und mit ausreichend Sonnenschutz rannten die Racker, was das Zeug hielt. Und wer keine Lust auf Spitzensport hatte, für den gab es ja auch noch Luftballons.