Fürther Metropolmarathon live: Laufen, Trinken, Anfeuern

Zum elften Mal findet in der Kleeblattstadt der beliebte Lauf statt - vor 18 Minuten

FÜRTH - Am Samstag und Sonntag heißt es in Fürth erneut: Sie laufen wieder! Beim elften Metropolmarathon haben sich bereits über 5000 Erwachsene, Kinder und Jugendliche angemeldet. Mit unserem Live-Blog verpassen Sie nichts.

Bilderstrecke zum Thema Die Kleinen im Rampenlicht: Der Samstag beim Metropolmarathon Vom 350-Meter-Windellauf bis hin zum 1400-Meter-Lauf: Beim Metropolmarathon in Fürth waren am Samstag in erster Linie die Kids gefragt. Bei bestem Wetter und mit ausreichend Sonnenschutz rannten die Racker, was das Zeug hielt. Und wer keine Lust auf Spitzensport hatte, für den gab es ja auch noch Luftballons.



Zur Einstimmung hat das Ticker-Team im Vorfeld diesen Trailer produziert.

Nachdem am Samstag die kürzeren Laufstrecken dran sind, folgt der Marathon als Highlight am Sonntag. Auch am zweiten Tag verpassen Sie auf nordbayern.de nichts, unser Portal bietet in Kooperation mit der Hochschule Ansbach ab 8 Uhr einen Live-Ticker an.

sha