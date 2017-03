Fürther Metropolmarathon wirft seine Schatten voraus

FÜRTH - Der Metropolmarathon geht in eine neue Runde: Zum elften Mal findet am 24. und 25. Juni das große Sportwochenende für Hobbyläufer sowie ambitionierte Freizeit- und Nachwuchsathleten statt. Wer zum besonders günstigen Preis mitmachen möchte, sollte sich sputen.

Zum 11. Metropolmarathon kann man sich bis Ende März zum besonders günstigen Tarif anmelden. © Giulia Iannicellli



Beliebt ist der Fürther Lauf vor allem wegen seiner familiären Stimmung, dem abwechslungsreichen Streckenverlauf durch mehrere Stadtteile und wegen der hervorragenden Rundenverpflegung. Bevor es am Sonntag bei den Erwachsenenläufen ernst wird, gehen am Samstag ab 11 Uhr wie gewohnt die jungen Sportler beim Kids & Teens-Marathon" an den Start. Je nach Alter können sie Streckenlängen zwischen 350 und 1400 Metern wählen.

Anmeldungen für Kindergärten, Schulen oder Kindertageseinrichtungen, die sich als Gruppe registrieren lassen möchten, sind bis Montag, 5. Juni, möglich; ein Sammel-Anmeldeformular steht unter www.metropolmarathon.de/kidsmarathon zum Download bereit. Einzelstarter können sich direkt online anmelden.

Für ein kostenloses Vorbereitungstraining für den Kinder- und Jugendlichenlauf können ab jetzt Termine bei Bettina Drechsler per E-Mail an die Adresse bettvor@me.com vereinbart werden.

Sonntag dicht bepackt

Am Sonntag stehen sechs verschiedene Läufe mit Zeitmessung auf dem Programm. Neben der Königsdisziplin Marathon (Start 8.45 Uhr), Halbmarathon (ebenfalls 8.45 Uhr), Zehn-Kilometer-Volkslauf, Staffelmarathon, Walking- bzw. Nordic-Walking (allesamt Start 9.30 Uhr) gibt es erstmals einen Dreiviertel-Marathon über 31 Kilometer (8.45 Uhr).

Wer sich bis Freitag, 31. März, registrieren lässt, kann sich im Übrigen folgende günstigen Startgebühren sichern: Marathon 49 Euro, Dreiviertel-Marathon 41 Euro, Halbmarathon 33 Euro, Staffelmarathon 110 Euro, Volkslauf 20 Euro, Nordic-Walking bzw. Walking 20 Euro, Zehntel-Marathon (24. Juni) 12 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen im Internet unter www.metropolmarathon.de

