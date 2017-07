Fürther Nachwuchs schreinert Möbel mit dem gewissen Etwas

Gesellenstück von Arthur Stroh gewinnt bei Wettbewerb der Innung - vor 1 Stunde

FÜRTH - Seit zwei Jahrzehnten zeichnet die Schreinerinnung Fürth Stadt und Land besonders gelungene Gesellenstücke beim Wettbewerb "Die schöne Form" aus. Heuer entschied sich die vierköpfige Jury für ein modernes Sideboard in Nussbaumoptik.

Arthur Stroh, Azubi der Langenzenner Schreinerei Keppner, hat mit seinem Gesellenstück, einem Sideboard aus Nussbaum und Birke, den ersten Platz geholt. © Foto: Leberzammer



"Wir möchten, dass sich unsere Auszubildenden frühzeitig mit Gestaltung und zeitgemäßer Formgebung auseinandersetzen", erklärt Thomas Mörtel, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Fürth. Neben Mörtel komplettierten Innungsobermeister Heinz Hufnagel, Berufsschulleiter Wilfried Ross und Gleichstellungsbeauftragte Hilde Langfeld die Jury. Sie beurteilten die Möbelstücke vor allem im Hinblick auf Originalität, Gestaltung und Funktionalität.

Dabei konnte der 19-jährige Arthur Stroh am meisten überzeugen. Er hat gerade bei der Schreinerei Keppner in Langenzenn erfolgreich seine Ausbildung abgeschlossen. In die praktische Prüfung ging sein Sideboard ein, das auch die Jury begeisterte.

"Verspielte Leichtigkeit und ein harmonischer Unterbau, der mit einem schrägen Abschluss eine gewisse Dynamik verliehen bekommt", urteilte Mörtel bei der Ehrung in der Berufsschule I in der Fürther Südstadt. Zusätzlich punktete Strohs Werks mit "perfekter Farbgestaltung". Platz zwei belegte Hannes Neußinger von der Firma Weick aus Cadolzburg mit einer "pfiffigen, drehbaren Vitrine aus Glas und Eiche", während Konstantin Fischer von der Fürther Firma Kurz mit einen Retro-Plattenspielerdeck in Nussbaum auf den dritten Platz kam. Die Experten lobten die Schlichtheit, den "zurückhaltenden Look und einen an Schallplatten erinnernden Knopf" des Entwurfs.

Neben den Erstplatzierten stellen neun weitere Absolventen ihre Gesellenstücke in der Berufsschule aus. Obermeister Hufnagel gratulierte zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss. "Selbst wenn es im bisherigen Betrieb nicht mit der Übernahme geklappt haben sollte, bin ich sicher, dass Sie auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle finden werden", sagte Hufnagel, der an die Möglichkeit erinnerte, sich zum Meister weiterzubilden.

Mit Horst Arnold war unter den Ehrengästen der agrar- und forstpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, der erklärte: "Es gibt für den Baustoff Holz kein besseres Argument als Ihr handwerkliches Geschick."

Privilegierter Beruf

Das nachwachsende Material sei keine "Zwischen-, sondern eine nachhaltige Lösung", von der Erzeuger, Verarbeiter und Kunden gleichermaßen profitierten. Für Arnold sind Schreiner privilegiert, gehen sie doch täglich mit wertvollem Holz um. Arnold sieht für Material wie Handwerker gute Zukunftschancen – auch und gerade, weil davor digitale Innovationen keinen Halt machen: "Manche Nutzung steht noch in den Sternen, deshalb sind Fachkräfte gefragt."

Unterdessen wurde die Schreinerinnung Fürth Stadt und Land selbst ausgezeichnet: mit dem Thalhofer-Innovationspreis für das Bayerische Schreinerhandwerk. Die Innung holte den mit 2000 Euro dotierten ersten Platz bei dem Wettbewerb bereits zum dritten Mal in fünf Jahren.

Der Preis wird seit 2004 jährlich vom Fachverband Schreinerhandwerk Bayern und der Thalhofer Holzzentren GmbH Co. KG ausgelobt. Die Jury stellte vor allem das große Engagement und den Enthusiasmus heraus, mit dem sich die Fürther Innungsschreiner für andere in der Gesellschaft einsetzten, sei es mit ihrer Teilnahme an der Spendenaktion "Brustschwimmen gegen Krebs", Baumpflanzungen oder Spenden von Parkbänken für soziale Einrichtungen.

ARMIN LEBERZAMMER