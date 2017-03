Fürther Osterhasen fordern faire Bedingungen

Schüler des HLG machten mit Aktion auf Defizite aufmerksam - vor 59 Minuten

FÜRTH - Als Osterhasen verkleidet haben Schülerinnen und Schüler des Helene-Lange-Gymnasiums (HLG) mehr Fairness bei Produktion und Kauf von Schokoladeneiern und Schokohasen gefordert.

Obacht, Osterhasenalarm! Die Truppe des Gymnasiums rührte in der Gustav- und Waagstraße die Werbetrommel für fair hergestellte und gehandelte Schokoprodukte. © Foto: privat



Obacht, Osterhasenalarm! Die Truppe des Gymnasiums rührte in der Gustav- und Waagstraße die Werbetrommel für fair hergestellte und gehandelte Schokoprodukte. Foto: Foto: privat



Mit ihrer Straßentheateraktion in der Gustav- und Waagstraße wollten die Gymnasiasten auf die schlechten Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau aufmerksam machen. Die 16 jungen Osterhasen forderten Konsumenten und Schokoladenhersteller dazu auf, beim Einkauf künftig genauer hinzusehen.

Faire Schokolade, so die Demonstranten vom HLG, ist eine gute Alternative, um Kinderarbeit und Hungerlöhne auszuschließen. Bei nicht fair zertifizierten Kakaoprodukten hingegen sei beides leider immer noch gang und gäbe. Parallel lösten viele Besucher im neuen Welthaus in der Gustavstraße ein Schoko-Quiz im Rahmen der Ausstellung "Make Chocolate fair!" – und freuten sich über fair gehandelte Bananen, getrocknete Mangos, Ananas und Aprikosen, die sie selbst am Schokobrunnen verfeinern durften.

fn