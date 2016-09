Fürther Pflegefamilien: Eltern auf Zeit

FÜRTH - Mehr als 80 Familien kann die Stadt Fürth anrufen, wenn Kinder aus prekären Verhältnissen entkommen sollen. Denn: Diese Familien haben sich bereit erklärt, Pflegekindern ein Zuhause auf Zeit anzubieten. Kein leichter Job, für den das Jugendamt stets Interessenten sucht. Zu Besuch bei Familie Töpfer (alle Namen geändert) – Vater, Mutter, drei plus zwei Kinder.

Eltern, die ein Pflegekind aufnehmen wollen, müssen viele Fragen beantworten. © Foto: dpa



Wer die Töpfers begrüßt, schüttelt viele Hände. Vor allem viele kleine. Drei hellhäutige, sie gehören den Blondschöpfen Felix (10), Denis (8) und Timo (5), und zwei dunkelhäutige, das sind die von Luisa (3) und Leon (2), der jetzt lacht, sodass ihm der blaue Schnuller aus dem Mund fällt. Martin und Kerstin Töpfer bitten an den mächtigen Esstisch. Alle nehmen Platz, auch das Au-pair-Mädchen und Sozialpädagogin Petra Maisel, die im Jugendamt zuständig ist für den Pflegekinderdienst. Stimmen schwirren durcheinander, Kaffee, Milch, Wasser, Gebäckstücke wechseln die Seiten. Luisa spielt Versteck. Sie legt sich die Hände übers Gesicht, nimmt sie weg, kräht vor Vergnügen.

Luisa und Leon sind Geschwister. Ein Gutachter hat die leiblichen Eltern als erziehungsunfähig eingestuft, ein Gericht ihnen Teile des Sorgerechts entzogen und eine „Ergänzungspflegerin“, eine Art Vormund benannt. Für die Töpfers bedeutet das etwa, dass sie mit Luisa und Leon zum Kinderarzt gehen, die Frau vom Amt aber, eine Kollegin von Petra Maisel, über größere Eingriffe wie Impfungen oder Operationen entscheidet.

Die Kleinen kamen im Alter von wenigen Monaten zu den Töpfers. Im Oktober 2013 Luisa, ein Jahr später ihr Bruder. Gleich zwei Pflegekinder. Geplant war das nicht. Es ergab sich, weil die leibliche Mutter wieder schwanger wurde und die Ersatzeltern Luisa ermöglichen wollten, mit ihrem Brüderchen aufzuwachsen. Sie fanden die Vorstellung schön, dass die beiden so eine gemeinsame Lebensgeschichte haben würden.

Kerstin Töpfer (45), Verwaltungsangestellte bei der Stadt, befindet sich gerade in Elternzeit. Martin Töpfer (46), Geologe, ist selbstständig und oft auf Baustellen unterwegs. Sein Büro hat er daheim. Das hilft, den Alltag zu managen. Weil im Haus genug Platz ist „und es ja vielen Kindern nicht so gut geht“, haben die Eheleute sich überlegt, dass sie ein solches Seelchen unter ihre Fittiche nehmen könnten.

Froh um ihre Schützlinge

Die Töpfers mussten sich bewerben, Fragebögen ausfüllen, ärztliche Atteste vorbeibringen, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, Verdienstnachweise, sich in Gesprächen mit dem Jugendamt aufklären und auch löchern lassen. „Pflegeeltern sollen sich gut vorbereitet fühlen auf ihre Aufgabe, aber auch wir müssen ein gutes Gefühl haben“, erklärt Petra Maisel, die Luisa jetzt auf dem Schoß hat und mit ihr Bilderbücher anschaut.

Um blöden Fragen aus dem Weg zu gehen und einen möglichen Konfliktpunkt von vornherein auszuschalten, wollten die Töpfers ursprünglich kein dunkelhäutiges Pflegekind. Doch es kam anders, und sie sind froh um ihre Schützlinge. Als eine Bereitschaftspflegemutter – Bereitschaftspflegeeltern reagieren anders als Vollzeitpflegeeltern wie die Töpfers auf Zuruf und notfalls auch mitten in der Nacht – Luisa das erste Mal brachte, war der Bann sowieso gleich gebrochen. Petra Maisel war dabei. Sie erinnert sich gut, wie die Kleine im Wohnzimmer auf einer Krabbeldecke lag und die Töpfer-Buben das Menschlein mit den winzigen Füßen bestaunten, das ihre Schwester werden sollte.

Ein Pflegekind, sagt Maisel, sollte das jüngste Mitglied der Ersatzfamilie sein. Dann akzeptierten alle Beteiligten leichter, dass dieses Kind mehr Zuwendung braucht, vielleicht mehr weint. Timo musste seinen Schlafplatz im Elternbett übrigens nicht räumen, Leon verbringt die Nächte im selben Raum, allerdings im eigenen Bettchen.

Petra Maisel betont, dass sich in guten Pflegefamilien „auch die Väter aktiv einbringen“. Martin Töpfer dürfte so ein Vorbild sein. Als Leon zum gefühlt 50. Mal die Glastür zum Flur scheppernd zuschlägt, windet er einen Schal als Schalldämpfer um beide Klinken und feixt mit dem Kleinen um die Wette. Die großen Jungs sind längst in Haus und Garten unterwegs.

Für Luisa und Leon bekommt Familie Töpfer neben dem Kindergeld je 685 Euro im Monat. Das ist der Fürther Pflegegeldsatz für kleine Kinder. Vor den regelmäßigen Treffen mit den leiblichen Eltern, sagt Kerstin Töpfer, sei sie längst nicht mehr so nervös wie am Anfang. Die eine Stunde im Monat gehe im Jugendamt oder auf einem Spielplatz über die Bühne, und zwar ohne Dramen.

Gerade bei älteren Kindern könne das auch anders laufen, sagt Petra Maisel. Viele seien schon vor dem Termin verunsichert und blieben danach noch eine Weile emotional instabil. Kinder, die sauber sind, nässen mitunter wieder ein. . . Grundsätzlich gilt: Pflegekinder leben auf Zeit in ihrer Ersatzfamilie. Die Rückkehr zu den leiblichen Eltern ist immer eine Option. Auf den Abschied aber stets gefasst sein zu müssen, kann Pflegefamilien sehr belasten. Die Töpfers haben auch hier Glück: Weil die rechtliche Lage „ziemlich klar ist“, so Maisel, dürfen sie damit rechnen, dass Luisa und Leon bei ihnen bleiben.

Birgit Heidingsfelder