Fürther Politiker im Kampf gegen die Angst

Bundestagsabgeordnete schauen auf das Jahr 2017 - vor 29 Minuten

FÜRTH - 2015 war das Jahr der Flüchtlingshelfer. 2016 gewannen Rechtspopulisten Aufwind und brachten Anschläge Verunsicherung. Und 2017? Man ahnt, dass es kein leichtes Jahr für die Politik wird. Von den drei Fürther Bundestagsabgeordneten wollten wir wissen, was die größten Aufgaben sein werden.

Wo geht es hin für Deutschland in diesem Jahr? Antworten müssen nicht zuletzt die Fürther Abgeordneten und ihre Kollegen in Berlin — das Foto zeigt Besucher in der Kuppel des Reichstagsgebäudes – finden. © Foto: Maurizio Gambarini/dpa



Viel Empörung war 2016. Viel Keifen und Treten, gerade im Internet. Ob Informationen von seriösen Quellen stammten oder nicht, interessierte einen Teil der Bevölkerung nicht mehr. Keinen der drei Männer, die Fürth in Berlin vertreten, lässt das kalt.

„Politiker haben wie Medien an Glaubwürdigkeit verloren, teils zu Recht, teils zu Unrecht“, sagt SPD-Mann Carsten Träger. „Das macht es noch schwerer, die Menschen zu informieren.“ Seine große Sorge sei, dass „in dieser komplexen Lage viele dazu neigen, den einfachen Antworten zu glauben, weil sie ihnen von Facebook immer wieder geliefert werden“. Das soziale Netzwerk, das einem, hat man mal etwas gelikt, immer mehr Stoff aus derselben Ecke anspült, habe etwas „Selbstbeschleunigendes“: „Man denkt, man hat Recht.“

Zwangsläufig werde man sich also über die Kanäle Gedanken machen müssen, mit denen man Menschen erreicht. Träger: „Die Talkshows im Fernsehen sind es nicht mehr. Da werden immer die gleichen Positionen ausgetauscht.“ Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist aus seiner Sicht das wohl wichtigste Thema, das die Politik heuer, im Bundestagswahljahr, umtreiben wird. „Eine der großen Herausforderungen wird sein, dass wir die Diskussion wieder sachlich führen, auf Basis von Vernunft, Fakten und Werten, nicht mehr getrieben von Anfeindungen und Lügen, wie wir es in den sozialen Netzwerken erleben“, sagt Träger.

Ähnlich klingt das beim Grünen-Abgeordneten Uwe Kekeritz und bei Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU). „Mehr Besonnenheit“ wünscht sich Schmidt; „dass wir nicht jeder Aufgeregtheit hinterherrennen“. Und Kekeritz fordert: Die Diskussionskultur müsse sich unbedingt ändern. Das sei auch zu schaffen. In jüngerer Zeit, so sein Eindruck, sei es „den demokratischen Kräften wieder mehr gelungen, ihre Öffentlichkeit zu erreichen“. Gleichzeitig zeige sich, dass die AfD „überall versagt, wo sie im Parlament ist“. Ein Programm habe diese Partei nicht: „Sie sagt sich: Je größer das Chaos, desto besser für uns.“

Wichtig sei es, so Kekeritz, dass der Rest der Gesellschaft den Rechtspopulisten, dieser „lauten Minderheit“, etwas entgegensetzt – auch bei der Bundestagswahl – und sich der Diskussion stellt. Zugleich, darin sind sich Kekeritz und Träger einig, müsse man es ernst nehmen, dass es immer mehr weltoffene Menschen gibt, die sich angesichts der Anschläge Sorgen machen. „Die Politik reagiert darauf auch“, meint Kekeritz. Schärfere Gesetze sind seines Erachtens nicht nötig, sondern: „Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Deutschland und Europa muss besser werden.“ Versäumnisse, die beim Registrieren der Flüchtlinge geschehen sind, müssten behoben werden und dürften sich nicht wiederholen.

Träger dagegen zeigt sich durchaus offen für eine Aufstockung der Polizei, für mehr Video-Überwachung in einem abgesteckten Rahmen, für ein „Nachdenken“ über den Umgang mit sogenannten „Gefährdern“, die man nicht ausliefern kann.

Die Sicherheit der Bürger ist auch für Landwirtschaftsminister Schmidt das dominante Anliegen: „Der Rechtsstaat muss mehr Zähne bekommen.“ Zweite große Aufgabe der Politik werde es sein, „daran zu arbeiten, dass Europa nicht auseinanderfällt und die Auswirkungen des Brexit für uns zu kanalisieren“, in seinem Fall speziell im landwirtschaftlichen Bereich.

Europa müsse wieder die Fähigkeit erlangen, „präventiv Konflikte zu verhindern“, sagt Schmidt und denkt besorgt an die Entwicklung in der Türkei oder den Ukraine-Konflikt. „Die Frage ist, ob es Russland, China, die USA und Europa schaffen, sich gemeinsam um Krisen zu kümmern. In Syrien haben wir es nicht geschafft.“

„Die Schere öffnet sich weiter“

Kekeritz nennt als weitere Herausforderung „die soziale Ungleichheit, das Zerreißen der Gesellschaft“: „Die Schere öffnet sich immer weiter.“ Vorangetrieben werde dies auch durch „unsägliche Freihandelsverträge, die Großkonzerne stärken und Staaten schwächen“.

Könnten sie sich etwas wünschen: Was sollte die Gesellschaft in diesem Jahr lernen? „Selbstbewusst und zuversichtlich zu sein und die Werte, die wir errungen haben, zu verteidigen“, antwortet Kekeritz. Sich bewusst zu machen, dass es um Deutschland „alles andere als schlecht steht“. Das unterstreicht auch Träger: „Arbeitsmarkt, Lohn- und Rentenentwicklung – Deutschland steht so gut da, wie seit vielen Jahren nicht. Es gibt vieles, worauf man stolz sein kann.“ Schmidt denkt ans Luther-Jahr: „Ich wünsche mir, dass wir uns auf unsere kulturellen und christlichen Werte rückbesinnen und im besten lutherischen Sinne handlungsbereit sind.“

CLAUDIA ZIOB