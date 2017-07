Fürther Protest: Bildungspaket erdrückt die Lehrer

FÜRTH - Aktuell sind bei der Stadt Fürth und dem Jobcenter rund 3700 Leistungsempfänger im Rahmen des Gesetzes für Bildung und Teilhabe (BuT) registriert. Für Lehrer und Verwaltungskräfte ist die Organisation der Gutscheine und Sachleistungen mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Der Personalrat der Fürther Grund- und Mittelschulen fordert daher, neue Stellen in der Verwaltung zu schaffen.

Bildungspaket/Symbolbild © dpa



Gerade an den sogenannten Brennpunktschulen sei der zusätzliche Arbeitsaufwand enorm, erklärte Claus Binder, Vorsitzender des Personalrats, nun im kommunalen Schulausschuss. In einer Petition an die Stadt bittet das Gremium um eine Verbesserung im Sinne der Lehrer und schulischen Angestellten.

Über BuT erhalten Kinder aus bedürftigen Familien Leistungen beispielsweise für Schulausflüge, Lernförderung wie Nachhilfe oder ein Hort-Mittagessen. Dies sei im Sinne der Bildungsgerechtigkeit sehr zu begrüßen, so Binder. In manchen Klassen seien jedoch bis zu 50 Prozent der Schüler anspruchsberechtigt, in der Regel etwa 20 Prozent.

"Für viele Kolleginnen und Kollegen ergibt sich durch Antragsweiterleitung, Kontrolle der Buchungseingänge und Weiterleitung der Gelder eine wöchentliche Mehrarbeit von mindestens einer Stunde", heißt es in der Petition. Konkret gefordert wird darin, an den Schulen zusätzliches Personal bereitzustellen. Während in den Jobcentern und kommunalen Schulverwaltungen Stellen geschaffen worden seien, sei dies an den Schulen selbst versäumt worden – "ein absolut untragbarer Zustand".

Bei den Mitgliedern des Schulausschusses stieß der Personalrat durch die Bank auf Verständnis. Gleichzeitig wurde jedoch auf die Zuständigkeit des Bundes für das auch als "Bildungspaket" bekannte BuT-Gesetz verwiesen. Bürgermeister Markus Braun (SPD) hofft, dass sich die nächste Bundesregierung nach den Wahlen im Herbst des Themas annimmt.

"Das ist Murks"

Das derzeitige Dreiecksverhältnis zwischen Bund, Kommunen und Leistungsträgern wie eben Schulen, aber auch Vereinen sei "Murks" und produziere deutlich zu viel Bürokratie. Außerdem handle es sich bei den Lehrern und Verwaltungskräften um staatliche, nicht städtische Angestellte.

Birgit Bayer-Tersch (CSU) hieb in die gleiche Kerbe und verwies auf ihre eigenen Erfahrungen mit dem BuT im Sportverein: "Wir brauchen hier Unterstützung, weil wir oft nicht einmal den Zahlungseingang verfolgen können." Den Vorschlag von Waltraud Galaske (Grüne), die Abrechnung der Bildungsgutscheine über die Stadtverwaltung laufen zu lassen, wies Maria Ludwig (SPD) zurück: "Wir können als Kommune doch nicht in die bayerische Schulpolitik eingreifen und dafür Personal finanzieren."

Schließlich einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die Problematik über den Städtetag an die Bundesregierung heranzutragen. "Der Zeitpunkt vor den Bundestagswahlen ist günstig", findet Markus Dinter-Bienk (SPD) — "damit die Forderungen vor den nächsten Koalitionsverhandlungen weitergeleitet werden."

Den Fürther Lehrern und Schulangestellten bleibt bis dahin erst einmal nichts anderes übrig, als weiter unbezahlte Überstunden zu machen. Es sei denn, sie arbeiten an einer Schule in einem der wohlhabenderen Viertel – dort lassen sich die BuT-Bezieher in der Regel an einer Hand abzählen.

ARMIN LEBERZAMMER