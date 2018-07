Fürther Rathaus aus über 50 000 Lego-Steinen

Bauwerk kann noch zwei Wochen im Modehaus Wöhrl besichtigt werden - vor 38 Minuten

FÜRTH - Aus über 50 000 Einzelteilen hat Herbert Meier in drei Tagen das Fürther Rathaus nachgebaut und sich dabei tatkräftig von den Einheimischen unterstützen lassen.

Aus über 50 000 Lego-Steinen wurde das Fürther Rathaus nachgebaut. © Hans-Joachim Winckler



Über 1500 Neugierige schauten dem Neumarkter während des Fürth-Festivals am Wochenende im Untergeschoss von Wöhrl bei der Arbeit zu und legten — für einen Euro pro Stein — auch selbst Hand an. Schöner Nebeneffekt: Die Vorsitzende der Stiftung „Sozial. Stark Fürth", Elisabeth Reichert, durfte sich über einen Reinerlös von rund 15 000 Euro freuen. Das Geld aus der Benefiz-Aktion trägt zur Finanzierung des Neubaus für das Jüdische Museum bei. Noch zwei Wochen kann das liebevoll gestaltete Bauwerk im Modehaus an der Freiheit bewundert werden. Danach findet es in der VR-Bank am Kohlenmarkt seinen Platz.

Hans-Joachim Winckler