Fürther Rathaus: Teurer Totalschaden an einem Baum

Fahrzeug rammte eine der Kaiserlinden, die nun gefällt werden musste - vor 43 Minuten

FÜRTH - Vier Bäume zierten die Gehwege entlang der Königstraße zwischen Rathaus und „Schwarzem Kreuz“. Nun musste eine der Kaiserlinden gefällt werden. Der Grund: Ein Unbekannter hatte sie angefahren und stark beschädigt.

Mit ziemlicher Wucht muss ein Fahrzeug gegen die Kaiserlinde in der Königstraße geprallt sein. Weil dabei der Stamm geborsten ist, musste sie gefällt werden. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Es muss an den Weihnachtstagen gewesen sein, als das Unheil seinen Lauf nahm. Zwischen dem Nachmittag des 23. und dem frühen Morgen des 27. Dezember, so vermutet die Fürther Verkehrspolizei, hat ein Auto oder ein größeres Fahrzeug den Baum gerammt. Der Aufprall war so stark, dass der Stamm in zwei Teile zerborsten ist. „Ein Totalschaden“, lautete das Urteil von Detlef Post, nachdem der Baumpfleger im Fürther Grünflächenamt das lädierte Exemplar begutachtet hatte. Zerstört war nicht nur die lebenswichtige Rinde, auch der Kern des Baumes lag frei, sodass er sich nicht mehr mit Flüssigkeit versorgen konnte. Bereits am Donnerstagnachmittag wurde die Linde entfernt, damit keine Passanten oder Fahrzeuge zu Schaden kommen.

Für die Stadt bedeutet der Verlust nicht nur einen Einschnitt in ihr Erscheinungsbild. Auch finanziell schlägt er zu Buche — sollte der Unfallverursacher nicht gefunden werden: Auf rund 9000 Euro beziffert Post die Kosten. Ermittelt werden sie anhand der so genannten Gehölzwertermittlung nach Koch. Darin enthalten ist nicht nur der einstige Anschaffungspreis des Baumes, sondern auch die Kosten, die für seine Pflege im Laufe seines 17-jährigen Lebens angefallen sind. Außerdem muss das Wurzelwerk der alten Linde aus der Baumscheibe gefräst, neue Erde aufgeschüttet und ein Nachfolger gepflanzt werden — ganz abgesehen davon, was dieser kostet.

40 Zentimeter Stammumfang

Ganz billig wird er nicht zu haben sein, denn weil es sich um vier Bäume handelt, die in einem Ensemble zusammenstehen, muss der neue in der Reihe von der Größe her ungefähr passen. Der Stammumfang, so Detlef Post, soll bei etwa 40 Zentimetern liegen, der Baum zwischen fünf und sieben Meter hoch sein. Im Frühjahr, wenn die Vegetationszeit beginnt, soll er gepflanzt werden.

Immer wieder kommt es in Fürth übrigens vor, dass Autos in Bäume fahren und diese den Aufprall nicht überleben. Ungefähr zehn solcher Unfälle, schätzt Post, passieren im Jahr. Weil es in den Städten immer enger wird, ist das für ihn kein Wunder. Trotzdem würde er sich wünschen, dass die Verursacher nicht einfach davonbrausen. Das gilt auch für den aktuellen Fall, in dem inzwischen die Verkehrspolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (09 11)9 73 99 71 80 zu melden.

GWENDOLYN KUHN