Fürther Regenbogen-Glück, auch ohne Goldschatz

FÜRTH - Der prächtige Doppelregenbogen, der sich am Dienstag über Fürth spannte, ist inzwischen auf vielen Fotos auf Facebook zu sehen. Wir haben der Faszination nachgespürt.

Bei diesem Anblick musste Johannes Bauer einfach aussteigen und zur Kamera greifen. Foto: Johannes Bauer



Der doppelte Regenbogen vor ihren Augen war so groß, dass Manuela Lehnberger diesmal gleich zwei Bilder machen musste: Das eine zeigt seinen Anfang, "er entspringt aus der Zenn", das andere sein sagenumwobenes Ende, an dem ein Goldtopf warten soll.

Manuela Lehnberger weiß, dass sie Glück hat. Sie wohnt dort, wo Regenbogen-Fans wohnen sollten: in Veitsbronn, direkt am Zenngrund. Gleich hinterm Garten beginnt die Natur – schon oft konnte sie hier einen leuchtenden Halbkreis über der Landschaft bewundern. Der Anblick hat seit Kindheitstagen nichts von seiner Faszination verloren, sie mischt sich heute aber mit Melancholie. Denn vor einem Jahr sah Lehnberger in Heidelberg, wo ihr schwerkranker Schwager im Krankenhaus lag, hoch zu einem Regenbogen und hoffte, dass er Gutes bringen würde. Doch der Schwager starb. "Das war seine Brücke", sagt die 48-Jährige. Die Erinnerung schwingt nun mit.

Erinnerungen weckte auch ein Regenbogen-Foto, das sie im Mai 2014 machte: Die Heilig-Geist-Kirche in Veitsbronn feierte gerade ihr 50-jähriges Jubiläum. Wie man ihr sagte, hatte sich 50 Jahre zuvor ebenfalls ein Regenbogen gezeigt.

Was in so einem Moment genau passiert, weiß Wolfgang Meier, der Physiklehrer am Hardenberg-Gymnasium ist (siehe Info-Text links). Trotz aller Erklärungen bleibt das Schauspiel auch für ihn beeindruckend: "Genau wegen solcher Dinge sind wir Physiker geworden."

Jürgen Bauer, der am Dienstag gerade in seinem roten Mini von Bernbach nach Burgfarrnbach unterwegs war, konnte nicht anders, als anzuhalten: "Ich wusste, auf der langen Geraden krieg ich ihn ganz aufs Bild drauf". Das Foto schmückt jetzt sein Facebook-Profil, das vom Goldschatz fehlt ihm noch...

