Fürther Schüler kämpfen um das Sportabzeichen

Ganztägiger Wettkampf für Grundschulen - vor 50 Minuten

FÜRTH - Laufen, springen, werfen: Rund 500 Mädchen und Jungen aus fünf Fürther Schulen haben sich auf der Charly-Mai-Sportanlage in vier Disziplinen gemessen.

Schüler und Schülerinnen messen sich in vier Disziplinen um das Bayerische Sportabzeichen. © Armin Leberzammer



Bereits zum 14. Mal organisierten der Bayerische Landessportverband (BLSV) und die Bayerische Sportjugend den ganztägigen Wettkampf um das Bayerische Sportabzeichen. „So etwas gibt es nur in Fürth“, betont BLSV-Kreischef Walter Köhler. Bei den Dritt- bis Sechstklässlern kommt der Wettstreit gut an, versichert Leo Chomenja, Sportlehrer an der Mai-Schule: „Bis auf ein paar Ausnahmen sind alle mit Begeisterung dabei.“ Als Lehrer lobt er besonders die 27 ehrenamtlichen Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. „Das ist praktisch ein Selbstläufer. Wir Lehrer brauchen da gar nicht mehr viel machen.“ Nach Weitsprung, Weitwurf, Kurz- und Mittelstrecke auf dem Charly-Mai-Sportfeld müssen die jungen Athleten jetzt nur noch ihre Leistung im Schwimmen nachweisen, um das Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze zu ergattern.