Fürther Schützen lassen die Querelen hinter sich

Thomas Sommer gehört zum neuen Führungsduo der SSG Dynamit - Korrekturen am Image

FÜRTH - Seit Januar haben die Schützen der SSG Dynamit Fürth einen neuen Vorstand. Nachdem die bisherigen Schützenmeister ihre Ämter aufgaben, leitet jetzt der 45-jährige Michael Lawendel die Vereinsgeschicke. Unterstützung erhält er von keinem Geringeren als Immobilienunternehmer Thomas Sommer.

Michael Lawendel (li.) und Thomas Sommer lernten sich vor langer Zeit am SSG-Schießstand kennen. Seit Kurzem sind sie nun Schützenmeister. © Foto: Goldmann



Beide sind passionierte Gewehrschützen, kennen gelernt haben sie sich vor rund 35 Jahren. Wo? Am SSG-Schießstand. In Sachen Vereinsführung aber sind sie absolut unbeschriebene Blätter. Nach längerer Auszeit war Michael Lawendel sogar erst im vergangenen Jahr wieder der SSG beigetreten. Thomas Sommer sieht dies nicht als Nachteil: „Wir sind unbelastet, weil wir beide eine ganze Weile nicht aktiv waren.“

Diese Neutralität könnte ein Vorteil sein, denn, so gibt Lawendel ohne ins Detail zu gehen zu, es gab tatsächlich „Querelen“, die auch bei den Bundesligaschützen für Unruhe sorgten. Den Abstieg der 2. Luftgewehrmannschaft in die Bayernliga machen die beiden Schützenmeister sogar konkret daran fest. „Die Probleme sind uns aber bekannt, und wir werden sie ausmerzen“, verspricht Lawendel.

Mit viel Ehrgeiz und Tatendrang ist er in das Amt gestartet. So möchte er die Außendarstellung der Dynamitler verbessern. „Der Verein hat als Werksclub einen schlechten Ruf. Daran wollen wir arbeiten und den anderen Vereinen zeigen, dass wir trotzdem die gleichen Sorgen und Probleme haben wie sie.“ Bessere Drähte zu anderen Schützenvereinen, das ist nur eines von mehreren Zielen. Ein weiteres Thema, das Lawendel und Sommer angehen wollen, ist, das Gesellschaftliche im Verein wieder zu stärken. In der Vergangenheit sei dies zu Gunsten der Bundesligamannschaften etwas zu kurz gekommen.

Zugleich soll der Leistungssport nicht vernachlässigt werden. Die Mannschaften werden größtenteils erhalten bleiben und sollen an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Für die abgestiegene 2. Luftgewehrmannschaft wünscht sich Lawendel sogar den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga.

Die Einarbeitung des Führungsduos läuft auf Hochtouren. Im Gewehr- und Pistolenbereich ist Lawendel, der sich vornehmlich um das SSG-Tagesgeschäft und die Organisation kümmert, bereits auf dem Laufenden, obwohl es keine geregelte Übergabe gab. Um die Bogenschützen habe er sich bislang noch nicht kümmern können, so der 45-Jährige, „aber da kann ich unserem Bogensportleiter voll vertrauen, denn der macht seine Sache hervorragend“.

Auch wenn der Rücktritt der bisherigen Schützenmeister Michael Bruckschlögl und Joachim Schweiger überraschend kam, so ist der Zeitpunkt keineswegs ungünstig; die Rundenwettkämpfe beginnen nämlich jetzt erst wieder. Lediglich die Organisation des Heimwettkampfes Anfang Januar habe etwas gelitten, „am Ende haben wir das aber ganz gut hinbekommen“, so Lawendel rückblickend.

Ein weiteres Projekt, das auch Thomas Sommer am Herzen liegt, ist die Nachwuchsarbeit. Hier gelte es, die Eltern mit ins Boot zu holen und „zu zeigen, dass das Schießen ernsthafter Sport ist und kein Wildwest-Getue“. Aktuell werden neue Vereinswaffen beschafft, um dem Nachwuchs gute Bedingungen zu bieten.

Disziplin sei die wichtigste Eigenschaft, die besonders junge Schützen mitbringen müssen. Sowohl für die Mannschaft, als auch natürlich im Umgang mit den Waffen. „Wir achten sehr darauf, weil wir als Schützenmeister schließlich in der Haftung stehen, falls bei uns etwas passieren sollte“, sagt Thomas Sommer. Gerade nach dem Amoklauf von Winnenden 2009 standen Sportschützen im Sturm der Kritik. Die strengen Auflagen und Gesetze seien „im Großen und Ganzen“ in Ordnung; mehr stört ihn, Sommer, indessen der schlechte Ruf, den sein Sport seit Winnenden hat.

An einem positiven Image möchten die beiden neuen Schützenmeister ebenso arbeiten wie am Bekanntheitsgrad ihres Vereins in Fürth. Bis zum nächsten Bundesliga-Heimwettkampf, dessen Termin aktuell noch nicht feststeht, soll sich auf diesen vielen „Baustellen“ einiges tun.

