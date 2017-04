Fürther Senioren wählen Hawaii vor Grießbrei

Theaterclub der Volkshochschule überzeugt mit einer selbstironischen Collage - vor 17 Minuten

FÜRTH - "Alt sein und dabei glücklich - das wär’s." Eine Vision, die dem Seniorentheaterclub Fürth in seiner neuen Produktion vorschwebt. Mit der Theatercollage "Freiheit, Weisheit, Starrsinn und Demenz" zeigt das Volkshochschul-Ensemble unter der Regie von 6aufKraut-Mitglied Cordelia Schuster im Kulturforum, dass dies möglich ist.

Geschichte(n) mit Rahmenhandlung: Fürths Theatersenioren in Aktion. © Foto: Kufo/Wigger



Geschichte(n) mit Rahmenhandlung: Fürths Theatersenioren in Aktion. Foto: Foto: Kufo/Wigger



Nichts bereuen, die Gegenwart genießen und sich auf die Zukunft freuen: Dieser Lebenskunst verleihen die elf Darstellerinnen putzmunter Ausdruck. Dabei klammern sie die Probleme des Alters keineswegs aus. In Form von Parodien und gleichsam als Appetithäppchen werden sie unaufdringlich thematisiert.

Der Wert einer Gesellschaft, so die zentrale Aussage des Stücks, bemisst sich daran, wie sie mit denen umgeht, die anders sind. Deutlich wird das etwa in einer Szene aus dem Heimalltag, als eine völlig überforderte Pflegekraft kein Gespür mehr für ihre demente Patientin aufbringt. Die will statt Grießbrei nach Hawaii. Irgendwann geht die Pflegerin darauf ein — und sämtliche Probleme lösen sich plötzlich in Luft auf.

Mit denkbar wenigen Requisiten gelingt in amüsanten Szenen ein gesellschaftskritisches Panorama, das von einer originellen Dramaturgie zusammengehalten wird — von den "Vier Nachtigallen" etwa, die den Schlager "Du kannst nicht immer 17 sein" durch den Kakao ziehen, oder von einer schrägen Chor- und Balletttruppe, die "Mit 66 Jahren" baden geht.

Die spannungsreiche Beziehung zwischen alten Menschen und Neuen Medien, Geschwistern untereinander, schwer beschäftigten Töchtern und babysittenden Müttern, aufgeweckten Senioren und dem Arsenal gemeingefährlicher geriatrischer Hilfsmittel: Das alles bietet Theater-Steilvorlagen zuhauf. Doch am Ende steht die Erkenntnis: "Alter ist die einzige Möglichkeit zum Überleben."

Grün wie die Hoffnung ist der Dresscode dieser frühlingsfrischen Collage. Zwei Jahre nach der Komödie "Omas Geheimnis" empfiehlt sich die Truppe um Improtheater-Fachfrau Cordelia Schuster erneut mit ansteckender Spielfreude. di

Weitere Termine: 25./26. April (jeweils 15 Uhr), Kulturforum (Würzburger Straße 2). Karten im FN-Ticket-Point (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77)