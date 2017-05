Fürther Soundfestival: Musik schweißt alle zusammen

Inklusives Projekt bot ein prächtiges Miteinander auf und neben der Bühne - vor 32 Minuten

FÜRTH - Musik ohne Grenzen gab es am Wochenende beim sechsten Inklusiven Soundfestival (FIS): In Kooperation von Musikschule Fürth und Kulturforum demonstrierten acht Bands an zwei Tagen, dass Musik verbindet. Besonderer Höhepunkt: die explosive Fusion der integrativen Band Vollgas Connected und des Kult-Quartetts Quadro Nuevo.

Voller Energie und Spielfreude: Die Band Vollgas Connected von der Fürther Musikschule. © Foto: Hans-Joachim Winckler



"In der Presse wird stehen, dass alles etwas ruppig klang … " , prophezeit Festival- und Musikschulleiter Robert Wagner in seiner Anmoderation. Tatsächlich: Bisweilen hapert es am Zusammenspiel, Musizierende müssen während der Performance hier und da neu eingewiesen werden. "Inklusion", so Wagner, "lässt sich eben nicht koordinieren – sie ist, wie sie ist."

Unter dem Motto "Anderssein ist normal" bietet das FIS Jung und Alt, Menschen mit und ohne Handicaps, Profis und Hobbymusikern eine kulturelle Plattform. Auf Virtuosen trifft man hier zwar eher selten – dafür aber auf Musiker, die das Publikum mit ihrer leidenschaftlichen Spielfreude in ihren Bann ziehen.

Alle zwei Jahre findet das Soundfestival in Fürth statt. Über fränkische Grenzen hinaus hat es sich bereits in Städten wie Hamburg, Düsseldorf und Wien als feste Größe etabliert. Jede Stadt findet dabei ihre eigene Klangfarbe, in Fürth wird der Fokus auf Pop- und Weltmusik gelegt. Oder, wie es Wagner umschreibt: "eben auf alles, was Spaß macht". Egal welches Genre bedient wird – in jedem Fall soll die Musik Chancengleichheit fördern. Jeder Mensch, ungeachtet dessen, ob er von anderen als "normal" ansehen wird oder nicht, soll, so die Forderung des Festivals, zum kulturellen Leben beitragen dürfen.

Den stimmungsvollen Auftakt am finalen Festivalabend machen gleich zwei Bands: "All Saits bereit" aus dem Allgäu wechselt sich munter mit dem österreichischen "Mundwerk" ab, andächtige Balladen folgen auf flotte Volksmusik. Spätestens als Mundwerk den Gamsjägermarsch neu interpretiert, fangen in der hinteren Reihe die ersten das Tanzen an. Visuell untermauert wird die lebhafte Atmosphäre von projizierten Live-Aufnahmen, die die schwungvollen Sounds in poppige Bilder umwandeln.

Mit den zurückhaltenden ersten Klängen von Gloria Gaynors "I Will Survive" übernimmt die Band "Vollgas Connected" die Bühne. Die energiegeladene Darbietung bekannter Coversongs bringt Musiker und Zuschauer gleichermaßen zum Mitsingen und -wippen. Inbrünstig performte Solo-Einlagen beweisen, dass hier Gleichberechtigung auf jeder Ebene stattfindet. Immer wieder lächeln sich die Protagonisten aufmunternd zu, die Musik wird zum Bindeglied. "Beim Festival trifft man auf verschiedenste, aber gleichgesinnte Leute. Dadurch fühlt man sich weniger allein", sagt Wagner.

Ein Live-Genuss

Mit einem pointiert süßlichen "What A Wonderful World" geben Vollgas Connected an die Ehrengäste des Abends ab. Die Weltmusik-Band Quadro Nuevo aus München, die seit 1996 erfolgreich unterwegs ist, zeigt sich anfangs mit sympathischem Understatement: "Jetzt haben die vor uns so viel Applaus geerntet, ich weiß nicht, ob wir da mithalten können", scherzt Saxophonist Mulo Francel. Sehnsuchtsvoller Tango wechselt sich dann mit fetzigen Balkan-Sounds ab, jazzige Spontanität und neapolitanisch angehauchter Charme machen die Weltenbummler-Darbietung zum Live-Genuss.

Zum dritten Mal konnte das international gefragte Quartett mit ins Boot geholt werden; der musikalische Mix, der regionale und stilistische Grenzen überwindet, passt gut zum inklusiven Gedanken des Festivals. Quadro Nuevo ließe sich, so Francel, immer wieder von fremden Kulturen inspirieren. Manchmal reiche es aber auch, nach Fürth zu blicken – dort beeindrucke nämlich Vollgas mit echter, einzigartiger Freude an der Musik.

Wagners Festivalmotto – "Menschen machen hier Musik und Musik bringt Menschen zusammen" – Folge leistend, schließen sich beide Bands zum krönenden Festival-Abschluss zusammen. Durch das leichtfingrige Spiel weltbekannter Rhythmen wird Musik zur Universalsprache. "Vollgas Connected" hält beeindruckend gut mit der Expertise von Quadro Nuevo mit. Zu den beiden Zugaben muss man die unermüdlichen Performer gar nicht erst überreden, Musik macht hier schließlich Spaß.

PATRICIA BLIND