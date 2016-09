Fürther SPD hebt Carsten Träger auf den Schild

FÜRTH - Die SPD wird in den Bundestagswahlkampf erneut mit Carsten Träger als Direktkandidat für den Wahlkreis Fürth ziehen. Mit 101 von 105 Stimmen (96,2 Prozent) kürten die Delegierten Träger, der seit 2013 im Berliner Parlament sitzt, zum Bewerber für den Wahlkreis. Er umfasst neben Stadt und Landkreis Fürth auch den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

Carsten Träger (re.) nimmt nach seiner Wahl die Glückwünsche der SPD-Spitze entgegen. Auf unserem Bild gratuliert der Fürther Kreischef der Partei, Horst Arnold. © Foto: Leberzammer



Noch sitzen Union und SPD gemeinsam am Kabinettstisch, doch Vorboten des anstehenden Bundestagswahlkampfs sind bereits jetzt unübersehbar. Es fühle sich so an, als ob den Koalitionären in Berlin die Gemeinsamkeiten allmählich ausgehen, sagte Carsten Träger in seiner Bewerbungsrede in der Fürther Stadthalle. Einer Fortsetzung der Großen Koalition wolle er daher nicht das Wort reden.

„Ich kämpfe aber auch nicht für einen Platz in der Opposition, sondern dafür, dass wir im nächsten Jahr 30 Prozent erringen“, so der 42-Jährige. Ein Ziel, das nicht utopisch sei, wenn man sich die Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern ansehe. Auch dort lagen die Sozialdemokraten in den Umfragen lange Zeit bei 20 Prozent, konnten den Urnengang aber letztlich doch für sich entscheiden.

Attacken auf Schmidt

Im Bund ist der Weg dorthin noch denkbar weit. Umso wichtiger sei es, den Bürgern offensiv und selbstbewusst zu verdeutlichen, dass „die SPD einen guten Job gemacht hat für diejenigen im Land, die es am nötigsten brauchen“. Träger verbuchte Themen wie Mindestlohn, Rentenpaket, Energiewende und Entlastung der Kommunen auf der Habenseite der Genossen. Damit habe man sich eine gute Ausgangsbasis erarbeitet: „Wenn Glaubwürdigkeit die Münze der Politik ist, dann haben wir viel auf dieses Konto eingezahlt.“

Dem aktuellen Mandatsträger des Wahlkreises, Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), warf Träger „Stillstehen und Kopf einziehen“ gegenüber der Lobby im Agrarsektor vor. Es gebe kein Konzept gegen das Höfesterben und für mehr regionale Wertschöpfung im ländlichen Raum. „Jedes Dorf hat mittlerweile ein Einzelhandelszentrum, aber keinen Metzger oder Bäcker mehr im Zentrum“, kritisierte er.

Es sei indes zu früh, um in den Wahlkampfmodus zu verfallen. Diese Erkenntnis hielt den SPD-Kandidaten, der im Bundestag im Beirat für nachhaltige Entwicklung sowie im Umweltausschuss tätig ist, jedoch nicht davon ab, vermeintliche Versäumnisse von CDU und CSU anzuprangern: „Was ist aus deren Wahlprogramm geworden? Entlastung des Mittelstands? Kalte Progression? Das wurde ja nicht einmal versucht.“

Neben dem Direktkandidaten wurden auch die Delegierten für die Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste gekürt. Die Wahl fiel auf Horst Arnold, Sandra Hauber, Maria Ludwig, Harry Scheuenstuhl und Carsten Träger.

