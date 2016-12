Fürther SPD jubelt über Zuwachs

Zufriedener Rückblick: Örtlicher Kreisverband legt deutlich zu - vor 1 Stunde

FÜRTH - Politikverdrossenheit? Krise der Volksparteien? Die Fürther SPD zieht ihre Bilanz zum Jahresabschluss mit einem breiten Lächeln – und freut sich über den größten Mitgliederzuwachs seit langer Zeit.

Mit wehenden Fahnen zieht die Fürther SPD Bilanz. Foto: dpa



„Was die Zahlen betrifft, war es ein sehr erfolgreiches Jahr“, resümiert SPD-Kreischef Horst Arnold. Das ist dem Oberbürgermeister noch zu tief gestapelt. „Sensationell“, nennt Thomas Jung den Mitgliederzustrom, den man so seit „einer ganzen Generation“ nicht mehr erlebt habe. Im Detail heißt das: Zwar schrumpfte der Kreisverband um 53 Frauen und Männer – manche zogen weg, andere starben und genau sieben traten bewusst aus der Partei aus. Es kamen aber auch 80 überwiegend junge Menschen neu hinzu. Laut Arnold haben die Sozialdemokraten in der Kleeblattstadt nun 855 Mitglieder, vor fünf Jahren waren es 777. „Die SPD in Fürth lebt“, fasst er stolz zusammen.

Warum ist das so? „Weil wir unsere Mitglieder mitnehmen“, so Arnold. Jeder werde gehört, jeder könne sich einbringen. Außerdem werde es goutiert, dass sich die SPD wie kaum eine andere Partei gegen populistische Strömungen stemme. „Wir sind vor Ort vererdet, vernetzt, glaubwürdig.“

Im Rathaus regieren die Sozialdemokraten mit absoluter Mehrheit. „Wir fahren einen wirtschaftsfreundlichen Kurs“, sagt OB Jung. „Arbeitsplätze zu schaffen, ist für mich die beste Sozialpolitik.“ Zahlen der IHK sollen den Aufwärtstrend in Fürth belegen: deutlich weniger Arbeitslose, dafür mehr sozialversicherungspflichtige Jobs und ein starkes Wachstum des Bruttosozialprodukts. Jung: „Wir sind überragend gut unterwegs.“

Sepp Körbl, Chef der SPD-Fraktion, spricht von einem „ereignisarmen Jahr“ im Stadtrat, da vieles bereits im Laufen sei. Zu den wichtigen Weichenstellungen 2016 zählt er die Entscheidungen für den Wochenmarkt, für den Neubau des Schliemann-Gymnasiums sowie das Vorhaben, den Altstadt-Bebauungsplan zu ändern. Das erklärte Ziel: Im Sommer soll man in der Gustavstraße wieder bis 23 Uhr vor den Kneipen sitzen dürfen.

Für Carsten Träger, den Fürther SPD-Mann im Bundestag, wurde sein wichtigstes Thema in diesem Jahr sehr konkret: Als Sprecher im Beirat für nachhaltige Entwicklung erlebte er, wie versucht wird, die Entwicklungsziele umzusetzen, auf die sich 193 Länder dieser Welt geeinigt haben. Träger freut sich, dass mit dem neuen Welthaus, das im März in Fürth eröffnet, das Thema Nachhaltigkeit auch vor Ort noch greifbarer wird.

„Das ist keine Symbolpolitik“, pflichtet OB Jung bei. Ein fairer Handel sei die Grundlage einer weltweiten Stabilisierung. „Wir müssen erkennen, dass wir nicht allein auf dem Planeten sind.“

Johannes Alles