Fürther SPD über Martin Schulz: „Er hat Feuer“

FÜRTH - Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten – und der heißt nicht Sigmar Gabriel. Die FN haben hiesige Sozialdemokraten gefragt, was sie von Martin Schulz halten.

25. Februar 2009: Martin Schulz präsentiert sich in Zirndorf als — FN-Zitat — „stimmgewaltiger und überaus engagierter Redner“. © Archivfoto: Esterl



Zirndorf hatte sie schon alle: Lafontaine, Engholm, Müntefering, Schröder, Steinmeier. In den vergangenen 30 Jahren traten beim politischen Aschermittwoch in der Bibertstadt einige Schwergewichte der Sozialdemokratie als Redner auf.

Oskar Lafontaine beispielsweise lockte 1991 über tausend Menschen in die Paul-Metz-Halle, die FN kündigten ihn damals als „Ex-Kanzlerkandidaten“ an. Gerhard Schröder sprach dort 1995 als niedersächsischer Ministerpräsident. Drei Jahre später war er Bundeskanzler. Von Zirndorf ins wichtigste Amt der Republik?

Martin Schulz hätte wohl nichts dagegen einzuwenden, der Europapolitiker war 2009 zu Gast in der Paul-Metz-Halle. Schulz, so viel steht inzwischen fest, wird im September Angela Merkel herausfordern. Sigmar Gabriel hatte mit seinem Verzicht den Weg freigemacht.

Dem Fürther SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Träger nötigt das Respekt ab, überhaupt: „Gabriels Verdienste um die SPD sind gar nicht hoch genug einzuschätzen.“ Wie alle anderen Abgeordneten habe ihn dessen Entscheidung, den Stab an Schulz weiterzugeben, völlig überrascht.

Für Träger ist es der „Startschuss für einen selbstbewussten Wahlkampf“. Dass Schulz der richtige Kandidat sei, habe auch dessen klare Haltung gegenüber Rechtsextremen im Europaparlament gezeigt. „Rote Karte und Rauswurf für menschenverachtende Reden, das ist die richtige Antwort“, schwärmt Träger. Mit Schulz als Kandidaten, davon ist der Fürther SPD-Mann überzeugt, werde es die AfD bei dieser Wahl schwerer haben, es in den Bundestag zu schaffen.

Der Gabriel macht das – davon war auch Thomas Jung ausgegangen. „Alle, die Ahnung haben, hatten mir gesagt, die Sache sei entschieden“, erzählt der Fürther Rathauschef belustigt. Und warum macht es der Gabriel nun doch nicht? Da wären zum einen die deprimierenden Umfragewerte für die Partei, meint Jung, und zum anderen der nicht immer „gute Umgang“ der SPD mit ihrem Spitzenpersonal. „Nur 70 Prozent bei seiner Wiederwahl zum Parteivorsitzenden, das war eine Ohrfeige, die ich nicht nachvollziehen konnte.“ Nicht vergessen dürfe man zudem, dass der 57-Jährige im Wahljahr zum dritten Mal Vater wird.

Martin Schulz hält der Rathauschef für den „bestmöglichen Kandidaten“. Dass dieser elf Jahre lang Bürgermeister gewesen ist (1987 bis 1998 in Würselen), bezeichnet Jung als „unbedingtes Plus“. Eigene Entscheidungen täglich auf der Straße rechtfertigen zu müssen – eine bessere Schule könne es für einen Politiker gar nicht geben.

Nicht beurteilen mag Fürths OB, ob Schulz in der Lage sein wird, Menschen wieder für die Sozialdemokratie zu begeistern. „Es tut gut, dass ein neues Gesicht im Berliner Spitzenpersonal mitmischt“, sagt Jung, „aber die Rettung kann nie von einer einzelnen Person kommen.“ Die Bayern-SPD habe das schmerzvoll erfahren müssen, als sie einst alles auf Renate Schmidt und später dann auf Christian Ude setzte.

Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel sieht in Schulz den „erfolgversprechenderen Kandidaten“. Denn Gabriel habe – zu Recht oder nicht – „ein gewisses Imageproblem“. Schulz hingegen nennt er eine Kämpfernatur, die den großen Vorteil habe, nicht Teil der Großen Koalition zu sein. „Merkel gegenüber kann er im Wahlkampf deshalb ganz anders auftreten.“

Zweimal hat Zwingel ihn bisher persönlich erlebt: in Nürnberg und in Zirndorf. Beide Male habe er ihn begeistert. „Ich kann mir vorstellen, dass er etwas bewegt. Er kann mitreißen, er hat dieses Feuer“, schwärmt Zwingel. 2009 in Zirndorf riss Schulz, als damals noch leidlich unbekannter SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, mit seinen rhetorischen Fähigkeiten eine Minuskulisse von 150 Gästen mit. „Wer ist Martin Schulz? Offenbar hatten sich das viele gefragt und waren lieber zu Hause geblieben“, schrieben die FN. Inzwischen dürften es die meisten Menschen wissen.

Johannes Alles