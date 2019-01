Fürther SPD will Höfener Straße aufwerten

"Erbarmungswürdiger Zustand" in der Südstadt soll ein Ende haben - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Fürther SPD fordert rasche Verbesserungen für die Höfener Straße, die sich "in weiten Teilen in einem erbarmungswürdigen Zustand" befinde.

Erbarmungswürdig findet die SPD den Zustand der Höfener Straße, was auch am Zustand mancher Grundstücke am Straßenrand sowie dort geparkten, abgemeldeten Fahrzeugen liegt. © Günter Distler



Erbarmungswürdig findet die SPD den Zustand der Höfener Straße, was auch am Zustand mancher Grundstücke am Straßenrand sowie dort geparkten, abgemeldeten Fahrzeugen liegt. Foto: Günter Distler



In einer Anfrage an die kommunale Verwaltung will die SPD-Fraktion im Stadtrat wissen, welche Chancen es gebe, an der Situation im Quartier entlang der Höfener Straße etwas zu verändern.

Es sei an der Zeit, dass die Gegend um die Leyher Straße, die südliche Waldstraße, die Richard-Wagner-Straße, die Humbserstraße und die östliche Fronmüllerstraße "wieder mehr Aufmerksamkeit erhält", findet der Vorsitzende der Südstadt-SPD und Stadtrat, Benedikt Döhla.

Kooperation mit Nürnberg?

Darüber hinaus will die SPD-Fraktion von der Kommune Auskunft darüber haben, ob es sinnvoll sein könnte, mit der Stadt Nürnberg Gespräche über einen gemeinsamen Ausbau der Höfener Straße aufzunehmen, die auf beiden Stadtgebieten verläuft. Für besonders problematisch hält die Südstadt-SPD die häufig am Fahrbahnrand abgestellten, aber abgemeldeten Autos.

"Zuletzt wurden sie mehrfach abgeschleppt, was wir sehr begrüßen", sagt Döhla. Es könne aber sicher noch mehr unternommen werden, um Abhilfe zu schaffen. Insbesondere müsse man "gegen die minderwertige oder unerlaubte Nutzung von Grundstücken entlang der Höfener Straße" vorgehen, so Döhla.

fn