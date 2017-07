Fürther Stadtkirche kommt ins ZDF

Gleich zwei Gottesdienste werden von St. Michael aus gesendet - vor 24 Minuten

FÜRTH - Die Fürther Altstadtkirche kommt per TV zu bundesweiter Bekanntheit: Das ZDF sendet gleich zwei Gottesdienste aus St. Michael.

St. Michael wird zweimal zur TV-Kulisse im ZDF. Foto: ToMa



Der eine wird am Sonntag, 23. Juli, live übertragen, Pfarrerin Stefanie Schardien tritt als Predigerin an die Kanzel. Die andere Andacht mit Dekan Jörg Sichelstiel wird am Freitag, 21. Juli, aufgezeichnet und erst im kommenden Jahr anlässlich des 100. Geburtstags von Leonard Bernstein gesendet. Musikalisch stehen deshalb in diesem Gottesdienst am Freitagnachmittag unter dem Motto " Freiheit" Bernsteins "Chichester Psalms" im Mittelpunkt. Sie werden unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Ingeborg Schilffarth von der Fränkischen Kantorei aufgeführt.

Über die Chancen, die Freiheit den Menschen bietet, aber auch über den Mut, den sie braucht, predigt Sichelstiel. Drei Gemeindemitglieder erzählen von Konflikten, die zur Freiheit gehören: ein Grundschüler über Fußball, ein Jugendlicher über Lärm vom Nachbarn und ein Mann aus Vietnam über seine Fluchterfahrung als Kind. Besucher werden gebeten, um 17 Uhr in St. Michael zu sein.

Live geht’s am darauffolgenden Sonntag um Engel — zu erleben entweder im ZDF um 9.30 Uhr oder vor Ort beim Besuch des Gottesdienstes pünktlich um 9 Uhr. Pfarrerin Schardien lotet mit Pfadfindern, Erzieherinnen und Kirchenvorständen unter dem großen Bild des Erzengels Michael aus, was es mit den Himmelsboten auf sich hat und wo die Grenze zwischen biblisch verantworteter Theologie und Esoterik liegt.

Florian Schuh und sein Bläserquartett sorgen mit David Jochim an der Orgel für abwechslungsreiche Instrumentalmusik, die Stadtkantorei lässt den Gemeindegesang vielstimmig erklingen. Damit möglichst viele Engel im Kirchraum zu sehen sind, können die Gäste eigene Figuren mitbringen oder für eine "Engelgalerie" vorher im Pfarramt abgeben (Pfarrhof 3, Telefon 77 04 05).

Nach der Sendung bietet die evangelische Kirche telefonische Gespräche unter der Rufnummer (0700) 14 14 10 10 an.

fn