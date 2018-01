Fürther Stadtrat will die Strabs aussetzen

FÜRTH - Die Strabs soll in Fürth schon bald auf Eis liegen: Das Rathaus wird dann keine Bescheide zur umstrittenen Straßenausbaubeitragssatzung mehr verschicken. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Es gibt aber noch ein Problem.

Die Straßenausbaubeitragssatzung hat immer wieder Proteste hervorgerufen so wie hier im Dezember vor dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Die Christsozialen wollen sie inzwischen abschaffen, wann das Gesetz kommt, ist unklar. Foto: Foto: Matejka



Die Straßenausbaubeiträge sorgen seit langem für Streit in Städten und Gemeinden. Dabei handelt es sich um Geld, das Kommunen von Anwohnern verlangen, wenn sie Ortsstraßen verbessern oder erneuern. Wie berichtet, hatte sich die CSU-Landtagsfraktion bei ihrer Klausurtagung in Kloster Banz darauf verständigt, die Strabs abzuschaffen. Unklar ist, wann ein entsprechendes Gesetz in den Landtag eingebracht und beschlossen wird.

Unter Druck gesetzt wird die CSU von den Freien Wählern, die bayernweit ein Volksbegehren gegen die Ausbaubeiträge starten. Im Fürther Stadtrat stellten sie am Mittwoch den Antrag, die Strabs in der Kleeblattstadt "mit sofortiger Wirkung auszusetzen". Auch wenn alle Parteien Sympathien für diesen Vorstoß hegten: Ganz so einfach ging es doch nicht.

Kämmerin Stefanie Ammon betonte, dass Fürth sogenannte Stabilisierungshilfen in Höhe von sechs Millionen Euro vom Freistaat Bayern empfängt und damit die Auflage habe, die Strabs anzuwenden und die entsprechenden Beiträge zu erheben. "Tun wir das nicht, gefährden wir vielleicht das Geld aus München."

Vielleicht? Ob es tatsächlich so ist, will das Rathaus rasch mit dem Innenministerium klären. Da trifft es sich gut, dass die Stadt Ammon zufolge in den nächsten "zwei bis vier Wochen" ohnehin keine Bescheide verschicken müsse. Teilt das Ministerium mit, dass die Stabilisierungshilfen nicht in Gefahr seien, greift der am Mittwoch auf Antrag der Freien Wähler gefasste Beschluss, die Strabs auszusetzen. In diesem Fall wird das Rathaus vorerst keine weiteren Bürger mehr zur Kasse bitten – und zwar so lange, bis das neue Gesetz vorliegt.

Aufatmen können die Fürther deshalb trotzdem nicht. Die Strabs wäre in Fürth ja nicht tot, sondern nur auf Eis gelegt. Wer für ausgebaute Straßen vor seiner Haustür noch zu zahlen hat, darüber entscheiden dann die Details des Gesetzes – und die sind Ammon zufolge bis dato völlig unklar. Zum Beispiel gibt es bisher keine Antwort auf die heikle Frage, zu welchem Stichtag das Gesetz das Ende der Strabs besiegeln wird.

Kämmerin Ammon sieht bereits voraus: Egal, welchen Stichtag der Landtag festlegen wird: "Ein Teil der Bevölkerung wird in jedem Fall aufheulen." So oder so werde es Bürger geben, die noch zahlen müssen und andere, die davonkommen. Ammon: "Es wird in diesem Fall keine Gerechtigkeit geben."

Johannes Alles