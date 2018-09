Das Fürther Stadtwaldfest stand am Sonntag ganz im Zeichen des Naturschutzes. Mit regionalen Köstlichkeiten und zahlreichen Aktionen für Kinder und Jugendliche gaben die Veranstalter einen Einblick in die vielfältige Welt der Tier- und Pflanzenwelt. Ausprobieren war durchaus erwünscht. © Thomas Scherer

