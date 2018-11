Fürther Start-Up: "Einweg ist nicht unbedingt schlecht"

FÜRTH - Schon vor dem drohenden Plastik-Verbot ab 2021 füllen zum Beispiel Cafés ihren Kunden den Kaffee "to go" in mitgebrachte Mehrwegbecher. Ein Fürther Start-Up-Unternehmen jedoch kämpft für Einweg-Produkte und erklärt, warum sie teilweise viel umweltfreundlicher sind als gedacht.

Nicht nur Becher für den einmaligen Gebrauch hat Michael Fride auf Lager. In den Regalen liegen auch Bio-Besteck, Bio-Teller und Bio-Boxen. Foto: Foto: Marina Hochholzner



Es gibt Einweg-Geschirr, das gut für die Natur ist: Diese Botschaft will Michael Fride von der Firma "Pack & Cup GmbH" den Menschen vermitteln. "Mit biologischen Einwegbechern schadet man der Natur viel weniger als mit Mehrwegbechern", meint er. Denn diese zu reinigen, ist seiner Meinung nach nicht nur teurer und aufwendiger, auch der Wasserverbrauch ist bedeutend höher. Bio-Becher hingegen könne man guten Gewissens wegwerfen.

Vor zwei Jahren beschloss das familiengeführte Start-Up, sich dem Vertrieb von recyclebaren Produkten zu widmen. Ab Februar 2019 sollen all ihre Produkte zu einhundert Prozent aus biologischen Stoffen bestehen. Aktuell beinhalten einige noch sogenanntes PE, also Polyethylen. Das sei zwar kompostierbar, sagt Fride, aber noch nicht "Bio".

Das Start-Up gründeten sie vor allem mit dem Blick auf die Zukunft: Fride möchte nicht, dass seine Generation den kommenden Generationen einen kaputten und vermüllten Planeten hinterlässt. Deswegen will er künftig auf Bio setzen.

"Das Wichtigste ist, darauf zu achten, dass Gegenstände nicht nur aus umweltverträglichen Erzeugnissen gefertigt werden, sondern dass bereits ihre Herstellung umweltfreundlich ist", erklärt Fride. Zwar sei Papier biologisch abbaubar, doch es dauert nun mal viele Jahre, bis ein Baum nachgewachsen ist. Anders verhalte es sich mit Maisstärke und Zuckerrohr: Diese Süßgräser kämen bedeutend schneller nach. Auch Milchsäure sei in Kombination mit anderen Stabilisatoren ein umweltfreundlicher Plastikersatz.

Auch Christian Lutzky vom Verpackungsunternehmen "Winkler & Schorn" in Roßtal denkt längst um. Er setzt zum Beispiel auf Mater-Bi-Folien. Diese auf Maisstärke basierende Verpackungsform könne vor allem Metzgern helfen, abbaubare Behälter anzubieten. Den Fleischsalat können diese schließlich nicht einfach so in eine Papierbox füllen – "die würde schlicht durchweichen", sagt er.

Viele abbaubare Werkstoffe sind in ihrer Produktion allerdings noch viel aufwendiger und teurer als die Plastikvarianten. Der Preis sei auch der Grund, warum die meisten gastronomischen Betriebe immer noch auf Kunststoff setzen, bedauert Fride. Medizinische Einrichtungen würden ebenfalls jährlich tausende Plastikbecher verbrauchen. "Man kann seinen Mund beim Zahnarzt doch auch mit Bio-Bechern ausspülen", sagt er. "Das macht für den Patienten nicht viel Unterschied und der Umwelt ist damit sehr geholfen." An Schulen will er ebenfalls herantreten, auch dort könne man auf viel mehr Plastik verzichten und schon früh das Umweltbewusstsein der Schüler schärfen. "Den Menschen hier in Fürth wird die Natur immer wichtiger. Ich glaube fest, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Fride.

Das sieht auch Lutzky so: "Seit einem Vierteljahr merken wir verstärkt, dass die Gesellschaft ernsthaft im Umbruch ist." Bis sich der Wandel komplett einstellt, wird es aber noch eine Weile dauern: Laut der Tagesschau rechnet die Kunststoffbranche trotz der vielen Versuche zur Plastikvermeidung damit, dass bis zum Ende des Jahres 2018 in Deutschland noch mehr Kunststoffverpackungen hergestellt werden als im Vorjahr.

Marina Hochholzner