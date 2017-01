Fürther Sternsinger helfen Kenia

FÜRTH - Die Mühe hat sich gelohnt: Bemerkenswerte 158 568 Euro haben die Sternsinger auf ihrem Weg durch Stadt und Landkreis an Spenden gesammelt – trotz Eiseskälte und windigem Wetter. Das sind über 1000 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Zum 59. Mal zogen die Sternsinger mit ihren Dosen los. © Foto: Arnold/dpa



Das Geld kommt armen Kindern in Afrika, Südamerika und Teilen Asiens zugute. Am sogenannten Dreikönigssingen haben sich auch heuer wieder alle katholischen Gemeinden beteiligt, inzwischen sind auch immer mehr evangelische Pfarreien in ökumenischer Zusammenarbeit dabei. In diesem Jahr steht besonders das Land Kenia im Fokus: Die Aktion will darauf aufmerksam machen, wie sehr kenianische Familien unter dem Klimawandel zu leiden haben. Ein Großteil der heuer zusammengetragenen Spenden fließt in das Beispielland.

Die Oberasbacher Sternsinger schoben sich mit den 30 100 Euro, die sie sammelten, einmal mehr an die Spitze der Gruppen in Stadt und Landkreis. Die Gruppen von Christkönig in Fürth schafften 8 926 Euro. Christophorus Fürth unterstützt mit 5650 Euro nicht nur Kinder in Kenia, sondern auch den Verein „Dumelang – Freunde des Missionars Ganserer“. Heiligste Dreifaltigkeit und Christuskirche erreichten in ökumenischer Gemeinsamkeit 7945 Euro.

Für Flüchtlingskinder-Projekte in der südindischen Diözese Madras sammelte St. Heinrich 11 445 Euro. St. Nikolaus kann 4365 Euro weitergeben. Gemeinsam sammelten Herz Jesu Mannhof und St. Matthäus Vach 4205 Euro. Die Burgfarrnbacher Gemeinden St. Marien und St. Johannis ersangen zusammen 6200 Euro, während die Sternsinger von Unserer Lieben Frau 3400 Euro heimbrachten.

Spendabler Landkreis

Auch im Landkreis wurde das Engagement der Kinder belohnt. Die Cadolzburger Spendensammler kehrten mit 12211 Euro zurück, während ihre Großhabersdorfer Kollegen 4470 Euro einsammelten. Die Langenzenner Sternsinger beteiligten sich mit 5657 Euro an der Spendenjagd, ihre Markt Erlbacher Mitstreiter rundeten mit 4601 Euro das Gesamtergebnis nach oben auf.

Aus Roßtal wiederum fließen 9646 Euro und aus Stein 6129 je zur Hälfte ins Schwerpunktland Kenia und in die indische Diözese Poona. 8892 Euro wurden aus Veitsbronn gespendet, wo die Sternsinger für Kenia unterwegs waren, 13000 Euro kommen aus Wilhermsdorf. Und in Zirndorf sammelten eifrige Gruppen exakt 11726 Euro.

