Fürther Sternsinger: Mit Turban und Spendenbüchse durch die Schule des Lebens

FÜRTH - Es war die Woche der Sternsinger. Auch für die katholische Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit und die evangelische Christuskirche in Stadeln waren rund dreißig Mädchen und Buben unterwegs. Die Kälte, die den Kindern dabei teilweise entgegenschlug, hatte nicht nur wetterbedingte Ursachen.

Er freut sich über den Besucher der Sternsinger: Der kleine Maximilian steckt seine Spende in die Sammeldose. Das Geld soll helfen, die Trinkwasserknappheit in Kenia zu lindern. Foto: Fotos: Fiedler



C+M+B: Dieser Segenswunsch zeigt, dass die Sternsinger im Haus gewesen sind.



In Böen treibt der Januarwind Wolken über den Himmel und Schneeflocken ins Gesicht. Meike (12 Jahre), Timo (15) und Markus (11) stapfen unerschütterlich durch die Nebenwege der Stadelner Hauptstraße. Wohnblöcke, Gewerbegebiete und großzügige Einfamilienhäuser liegen auf ihrer Tour. „Für Kinder in Kenia sammeln wir“, gibt Timo, der Älteste, zu Protokoll. Es gehe dort vor allem um das Thema Trinkwasser, denn in Kenia herrsche Trockenheit. Das Sternsingergeld soll helfen, Brunnen zu schaffen.

Bunte Turbane über warmen Wollmützen und der goldene Stern weisen die drei schnell als Caspar, Melchior und Balthasar aus. Doch das hilft nicht an jeder Haustür. „Wir sind nicht zu Hause, haben wir schon an der Freisprechanlage gehört“, wundert sich Meike über den Unsinn derartiger Ausreden. Andere gäben vor, das Kindermädchen, die Putzfrau oder aus anderen Gründen nicht zuständig zu sein. Der Gang als Sternsinger ist eine Schule fürs Leben, vor allem auch dann, wenn den Kindern Frust oder gar Aggression entgegenschlägt.

Das komme leider immer wieder vor, sagt Barbara Knapp, die die Gruppe an diesem Tag begleitet. Sie ist die Mutter von Meike und Timo und weiß: „Wenn ein Erwachsener mit dabei ist, wird mit den Kindern respektvoller umgegangen.“ Eine Sternsingertour, hat sie beobachtet, ist ein Besuch quer durch alle Schichten und Gefühlslagen unserer Gesellschaft.

„Die alten Leute sind am nettesten“, sagt dazu Meike. Ihr Bruder registriert, dass Jüngere oft gestresst wirken. Die Morgenstunden seien dann gerade in der Ferienzeit oft ein kritischer Zeitpunkt. Und Mutter Barbara hat oft genug beobachtet: „Je einfacher die Verhältnisse, desto großzügiger die Gabe.“ Sie bedauert sehr, dass so mancher weder den guten Zweck, noch den Eifer und guten Willen der Kinder anerkennt: „Viele glauben halt, wir sammeln für unsere Kirche.“

„Ich hab’ da Bock drauf“

Und dennoch: Trotz dieser vereinzelten Widrigkeiten sind Meike, Markus und Timo – so wie alle anderen Sternsinger in Stadt und Landkreis Fürth – mit Feuereifer bei der Sache. Markus gibt den coolen Teenager und beantwortet die Frage, warum er dabei ist, so: „Ich hab’ da einfach Bock drauf.“ Tatsächlich ist es vor allem das Gemeinschaftsgefühl und das Engagement für eine gute Sache, was die Kinder motivieren.

Viele machen sich schon seit Jahren im Januar als Sternsinger auf den Weg. So wie Meike, ein eher zurückhaltendes Mädchen. Aber wenn es darum geht, die Sammelbüchse zu füllen, hält sie diese voller Stolz den Spendern hin. „Ich bin ja schon seit meinem fünften Lebensjahr dabei“, verweist sie auf das dadurch gewonnene Selbstbewusstsein.

Natürlich ist es ein Höhepunkt, wenn der kleine Maximilian Räppold zaghaft einen Geldschein in die Spendenbüchse stopft. Die strahlenden Eltern geben es gerne und vielleicht klopft der Bub in ein paar Jahren selbst an die Haustüren, um nach dem vorgetragenen Segensspruch die Jahreszahl und die Buchstaben C, M und B auf den Türstock zu malen.

Diese stehen übrigens nicht für Caspar, Melchior und Balthasar, klären die drei Sternsinger unisono und mit Nachdruck auf, sondern für: „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus.“

Dann gehen sie wieder los, Meike, Timo und Markus. In ihren Umhängen verfängt sich der Wind, und an der nächsten offenen Tür überbringen sie wieder stolz „den Segen aus der Heil’gen Nacht, der glücklich und lebendig macht“.

