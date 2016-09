Fürther Streichhölzer: Grenzenlos romantisch

Das junge Ensemble startet in die Saison - vor 39 Minuten

FÜRTH - Gleich mehrere dicke Brocken der Konzertliteratur haben sich die Jungen Fürther Streichhölzer für die Saison 2016/17 vorgenommen. Sie startet an diesem Wochenende mit Auftritten in Erlangen und Oberasbach.

Heute in Erlangen und morgen in Oberasbach — hier ein Foto vom vergangenen Herbstkonzert — beginnen die Streichhölzer ihren Konzertreigen 2016/17. Zum Auftakt erklingen Werke von Tschaikowsky, Strauss und Bruckner. © F.: Hans Winckler



Heute in Erlangen und morgen in Oberasbach — hier ein Foto vom vergangenen Herbstkonzert — beginnen die Streichhölzer ihren Konzertreigen 2016/17. Zum Auftakt erklingen Werke von Tschaikowsky, Strauss und Bruckner. Foto: F.: Hans Winckler



Der ganz große Spaß kommt erst zum Schluss, es ist ein Spaß im mehrdeutigen Sinn. Doch vor dem Sommer Open Air 2017 ziehen sich die Jungen Fürther Streichhölzer — 106 im Symphonie-, 50 in Vor- und Nachwuchsorchester — erst einmal warm an, um ein paar Achttausender zu besteigen, bei denen selbst Profis Trittsicherheit brauchen. „Wir sind gut drauf“, sagt Bernd Müller, der Chef vom Ganzen. „Qualitativ und quantitativ läuft es gerade prima.“ Es brauche, so der Geiger und Dirigent (45), hin und wieder große Herausforderungen, „denn nur an denen können wir wachsen“.

Eine wartet gleich an diesem Wochenende. Dank guter Drähte zur Kantorin der Erlanger Matthäuskirche kommen heute erstmals die Konzertgänger der Nachbarstadt in den Genuss eines Streichhölzer-Gastspiels. Dasselbe Herbstkonzert-Programm dann an diesem Sonntag ab 18 Uhr in Oberasbachs St.-Johannes-Kirche, traditioneller Saisonstart-Schauplatz des Ensembles — und gleich Anton Bruckners populärste, die vierte Symphonie anzugehen, darf man getrost Chuzpe nennen. Allein der Auftakt mit dem Solohorn bringt selbst die großen Orchester zum Räuspern. Aber alle wollen da durch, Müller sowieso.

2007 stand das knapp einstündige Werk erstmals im Streichhölzer-Kalender, heuer ist ein Großteil des Symphonieorchesters — Durchschnittsalter 17 — völlig neu besetzt; da war es an der Zeit, Bruckners „Romantische“ wieder aufs Pult zu legen. Der Solohornist heißt Frank Orschel, war lange ein Streichholz und darf schon vor der Pause im vitalen ersten Hornkonzert von Richard Strauss ran. Der Nachwuchs eröffnet den Abend mit einem Walzer aus Tschaikowskys „Dornröschen“.

Das Winterkonzert (4. Dezember, Stadttheater, 18 Uhr) hält den nächsten Achttausender parat. Ludwig van Beethovens Missa Solemnis, hier unter anderem mit der international begehrten Sopranistin Cornelia Götz, bringt Laienchöre — Capella Vocalis Oberasbach und Vokalensemble Langenzenn — rasch an die Grenze, Beethoven hielt es für sein bedeutendstes Werk. Zuvor droht jedoch akute Einschlafgefahr mit dem Abendsegen aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“. Bernhard Joerg dirigiert.

Kathrin Herwanger ist aktuell Cellistin in der Jungen Deutschen Philharmonie. Beim Frühjahrskonzert am 2. April im Stadttheater (18 Uhr) ist sie als Solistin in Edward Elgars hochromantischem Cellokonzert zu erleben. Mit dessen „Six very early pieces“ gehen Vor- und Nachwuchsorchester voran. Nach der Halbzeit Schlagsahne mit Vollfettstufe: Tschaikowskys Sechste. Am Nachmittag des 2. April (15 Uhr) wird es Zeit fürs jährliche Kinderkonzert, „Hänsel und Gretel“ ist nicht nur zur Weihnachtszeit schön und erklingt hier in einer Fassung für Erzähler und Orchester.

Und inwieweit das Sommer Open Air am 8. Juli — Titel: „Musik ohne Grenzen“ — im Südstadtpark ein Spaß wird, steht in den Sternen. Die neuerdings lärmempfindlichen Nachbarn bewiesen schon in Anbetracht der bald schließenden Grünen Halle und deren Konzerte wenig Humor. Müller: „Wir müssen abwarten, was das Ordnungsamt sagt. Wenn um 22 Uhr Schluss sein soll, müssen wir den Start vorverlegen. Das wäre allerdings mit Aufbau und Soundcheck extrem knapp.“ Sollte, was ebenfalls noch in den Sternen steht, gar nichts erlaubt sein, „dann hat das Orchester ein Vierteljahr umsonst geprobt“. Eine alternative Freiluft-Spielstätte in Fürth sieht Müller nicht, der Stadtpark sei zu klein. Riecht nach einer Saison der dicken Brocken.

MATTHIAS BOLL