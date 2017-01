Fürther „Style-Hotel“ nimmt Form an

Das 103-Zimmer-Haus neben dem Metroplex-Kino und den Bahngleisen wächst allmählich in die Höhe - vor 1 Stunde

FÜRTH - Das Hotel neben dem Metroplex-Kino an der Gebhardtstraße wächst zusehends in die Höhe.

Zwischen Bahngleisen und Gebhardtstraße entsteht das Hotel der Novum-Kette. Die Eröffnung ist für nächstes Jahr geplant. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Im Juli 2016 war auf der Brache neben den Bahngleisen der erste Spatenstich für das Haus der Novum-Gruppe erfolgt. Unter dem Namen „Novum Style Hotel City Fürth“ wird die Drei-Sterne-Unterkunft mit 103 Zimmern firmieren; die Style-Kategorie ist eine von vier Linien der Hotelkette mit Sitz in Hamburg.

Sie betreibt 84 Häuser an 25 europäischen Standorten, das Engagement in Fürth sieht das Unternehmen als Schritt, um die Marktstellung in Mittelfranken zu stärken. Bauherr und Eigentümer des Gebäudes bleibt jedoch vorerst das Fürther Immobilienunternehmen P & P.

Das „Novum Style Hotel“ zielt insbesondere auf Geschäftskunden ab. Geboten werden herkömmliche Zimmer mit Frühstück, aber auch Apartments mit Kitchenette. Die Eröffnung ist 2018 geplant.

hän