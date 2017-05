Fürther Südstadt: Feuerwehr löschte Wohnungsbrand

Einsatzkräfte setzten Drehleiter ein - keine Verletzten - vor 1 Stunde

FÜRTH - Alarm in der Fürther Südstadt: Am frühen Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Neumannstraße gerufen.

Gegen 17.30 Uhr ging die Meldung über den Brand bei der Berufsfeuerwehr Fürth ein. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest und begannen mit Hilfe einer Drehleiter sofort mit den Löschmaßnahmen. Zusätzlich verschafften sich die Feuerwehrleute auch über das Treppenhaus Zutritt zur Wohnung im vierten Obergeschoss.

Dabei konnten sie in den Räumen keine Personen ausfindig machen, die Anwohner hatten sich bereits zuvor ins Freie gerettet. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle, so dass die Feuerwehr - neben der Berufsfeuerwehr Fürth waren auch die Kollegen der Stadt-Mitte vor Ort - schon bald mit den Nachlöscharbeiten beginnen konnte.

Die Polizei hat die Neumannstraße für den Einsatz abgesperrt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand, auch die Brandursache ist noch unklar.

