Fürther Südstadt: Zwei Frauen wurden sexuell belästigt

Die Kripo Fürth sucht nach einem Mann, der kurz hintereinander zwei Frauen unsittlich berührt hat. Foto: Eduard Weigert



Das erste Opfer hatte am vergangenen Donnerstag (23. Februar) gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle Flößaustraße gewartet, als sich ein Mann näherte und die Frau unsittlich berührte. Da sie sich wehrte, flüchtete der Täter. Er soll zirka 1,65 Meter groß und schlank gewesen sein. Außerdem hatte er eine dunkle Strickmütze und eine dunkle Jacke mit gelben Streifen an den Schultern an.

Nur zwei Straßenzüge weiter schlug möglicherweise derselbe Mann am Sonntag, 26. Februar, um 21 Uhr erneut zu: Dort hielt er eine Frau, die in der Herrnstraße unterwegs war, plötzlich fest. Ein Passant bemerkte den Vorfall und griff ein. Der Angreifer konnte fliehen. Der Zeuge kümmerte sich um das Opfer und brachte es sogar nach Hause.

Die Kripo Fürth schließt nicht aus, dass für beide Fälle derselbe Täter in Frage kommt. Sie bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333. Hilfreich wäre vor allem, wenn sich der noch Helfer aus der Herrnstraße melden würde.

