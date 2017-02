Fürther Traditionslokal: Die Brasserie Baumann schließt

Nach 45 Jahren ist Schluss im ehemaligen Sterne-Restaurant und Hotel - 22.02.2017 11:30 Uhr

FÜRTH - Ein weiterer Fürther Traditionsbetrieb ist Geschichte: Werner Baumann, Chef der gleichnamigen Brasserie in der Südstadt, kochte vergangenes Wochenende ein letztes Mal auf. Nach 45 Jahren schließt er sein ehemaliges Sterne-Restaurant. Auch weil seine verstorbene Frau fehlt.

Noch sieht es so aus, als könnten gleich die Gäste kommen, doch der Schein trügt. Seit vergangenem Wochenende hat Werner Baumann seine gleichnamige Brasserie nach 45 Jahren für immer geschlossen. © Foto: Ralf Rödel



Würstchen im Schlafrock, Eier in Currysauce und Schweinefilet mit Schinken aus dem Römertopf: Ein Jahrzehnt kulinarischer Raffinesse waren die siebziger Jahre zumindest in Deutschland eher nicht. Werner Baumann ließ sich davon nicht abschrecken. 1972 eröffnete er gemeinsam mit seiner Frau Ursula und seinem Bruder das Hotel und die Brasserie Baumann in der Schwabacher Straße.

Fränkische Küche suchte man dort vergeblich. Werner Baumann, der im "Goldenen Posthorn" in Nürnberg gelernt hat und anschließend in der Schweiz seine Koch-Kenntnisse vertiefte, hatte sein Herz an die klassische französische Küche verloren. Sie kredenzte er in Form von mehrgängigen Menüs und begeisterte damit nicht nur viele Fürther, sondern auch prominente Gäste aus der ganzen Republik.

Für seine Kreationen bekam Baumann bereits 1976 – als einer der jüngsten Ausgezeichneten – einen Michelin-Stern. 16 Jahre lang hielt er das Niveau in seiner Küche und damit auch die begehrte Plakette. Erst 1991 ging sie verloren, weil er sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Restaurantbetrieb zurückziehen musste. Fünf Jahre später stand er wieder am Herd. Den Stern erlangte er zwar nicht mehr zurück, wohl aber eine Reihe von Auszeichnungen, darunter Punkte und Kochhauben von Gault-Millau.

Auszeichnungen wie diese erfüllten Baumann zwar mit einem gewissen Stolz, wichtiger für ihn war aber die Leidenschaft, mit der er bis zum Schluss kochte. Ihr war es geschuldet, dass viele Gäste regelmäßig den Weg in die Südstadt fanden, um in dem holzgetäfelten, etwas aus der Zeit gefallenen Gastraum an einem der kleinen Tische Platz zu nehmen. Vor allem diese Stammgäste waren es, die Werner Baumann in den vergangenen Wochen, und nachdem sich sein nahender Abschied herumgesprochen hatte, noch ein letztes Mal besuchten. "So viel Anteilnahme habe ich selten erlebt", sagt er, um gleich darauf hinzuzufügen: "Höchstens nach dem Tod meiner Frau." Ursula Baumann, die gute Seele des Betriebs, empfing die Gäste, nahm Bestellungen auf und erklärte die einzelnen Gerichte sowie die dazu passenden Weine. Vor einem Jahr verstarb sie überraschend. Schon damals war für Werner Baumann klar, dass dieser Einschnitt das Ende bedeuten würde. Ein Jahr lang machte er noch weiter, vergangenes Wochenende war endgültig Schluss.

"Ich gehe schon sehr schweren Herzens", gibt der 68-Jährige zu. Körperlich fühle er sich noch topfit, doch ohne seine Frau fehle ihm einfach ein Teil des Teams.

Haus bekommt neuen Besitzer

Das Haus in der Schwabacher Straße, in dem Hotel und Brasserie untergebracht waren, hat Baumann verkauft. Momentan ist er damit beschäftigt, das Gebäude zu leeren, in einigen Tagen soll es an den neuen Besitzer übergeben werden, die Immobilienfirma Refuwel in Großhabersdorf. Sie möchte Hotel und Gastronomie im Haus belassen. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen gestern nicht zu erreichen.

Werner Baumann freut es, dass die Adresse ihrer Bestimmung treu bleibt. Ob es allerdings so sein wird wie zu Zeiten der Brasserie, bezweifelt er: "Wir haben das schon sehr individuell geführt, für uns war es eigentlich nicht wirklich Arbeit, sondern eine Leidenschaft", sagt er. So etwas gebe es heute kaum noch.

Gar nicht mehr hinter dem Herd zu stehen, kann sich der 68-Jährige kaum vorstellen. Vielleicht koche er nach einer gewissen Auszeit bei seinen Stammgästen daheim. Anfragen gebe es schon jede Menge.

GWENDOLYN KUHN