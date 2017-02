Fürther VHS: Zeit für Yoga, Kunst und das Nichts

Im neuen Programm für das Sommersemester findet sich Neues und Bewährtes

FÜRTH - Mit einem breitgefächerten Programm geht die Fürther Volkshochschule (VHS) in das kommende Sommersemester. Für gut 850 Kurse können sich Interessierte ab sofort einschreiben. Damit bleibt die Einrichtung auf Rekordkurs. Denn das Angebot knüpft nicht nur zahlenmäßig an den bisherigen Höchststand aus dem vergangenen Halbjahr an. Es wird auch sehr gut angenommen.

Gabriele Hammer, die den Fachbereich „Gesellschaft“ leitet, und VHS-Chef Felice Balletta präsentieren das Programm für das Sommersemester 2017 Foto: Armin Leberzammer



Seit die VHS vor 18 Jahren in die Hirschenstraße umzog, habe sie sich noch nie einer so hohen Belegungszahl erfreut. „Wir müssen zunehmend auf Samstage und die Ferien ausweichen“, erklärt VHS-Leiter Felice Balletta. Auf bis zu 20 000 Menschen schätzen er und Gabriele Hammer, Leiterin des Fachbereichs „Gesellschaft“, die Teilnehmerzahl des laufenden Wintersemesters.

Zu dessen Beginn hatten sich die Verantwortlichen vorgenommen, verstärkt „raus in die Stadtgesellschaft“ zu gehen und noch mehr mit anderen Einrichtungen zu kooperieren. „Wir haben genau das erreicht, was wir wollten“, resümiert Balletta. Auch wenn die VHS dabei an Grenzen gelangt, geht man dort pragmatisch mit der guten Nachfrage um. „Der Putzdienst etwa kann nur noch am Vormittag kommen, weil am Abend die meisten Räume belegt sind.

Und das neue Programm, das Anfang März beginnt und für dessen Kurse ab sofort Anmeldungen möglich sind, hat neben Bewährten wieder einiges Neues zu bieten. Das Konzept verstärkter Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Verbänden und Institutionen soll weiter Früchte tragen. So wird es beispielsweise in Kooperation mit der Fürther Amnesty-International-Gruppe und Terre des Femmes am 4. Mai nicht nur einen Vortrag über Menschenrechte in Indien und Pakistan mit einem besonderen Blick auf die Situation der Frauen geben. Unter dem Titel „Schreib für die Freiheit, schreib für Menschenrechte!“ wird Amnesty International Fürth am 24. März außerdem aufs 40-jährige Bestehen zurückblicken.

Ebenfalls aus dem Fachbereich „Gesellschaft“ kommt der neue Abendkurs „Philosophie der Physik“, der sich mit dem Mensch im Universum, dem Urknall oder der Frage beschäftigt „Was ist das Nichts?“. Eine Veranstaltung „für ein breit interessiertes Publikum und jeden, der neugierig ist“, so Gabriele Hammer.

Der Fachbereich „Beruf und Neue Technologien“ hat Kurse zum Umgang mit Stress im Beruf, über Körpersprache oder schnelles, selektives Lesen neu im Programm, während der Fachbereich „Fremdsprachen und Integration“ eine Reihe seiner Angebote nun auch auf die Ferien ausweitet. Dies sei der hohen Nachfrage geschuldet, erklärt Felice Balletta. Interessant klingt der Workshop „Chinesisch lesen, leicht gemacht – mit Hilfe von Apps“. Bewährt hat sich der Beratungstag mit kostenlosen Einstufungstests und Beratungen für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Er findet am Samstag, 18. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr in der VHS statt.

Der Fachbereich „Gesundheit“ richtet sich mit zwei Neuheiten gezielt an ein älteres Publikum: „Yoga in der zweiten Lebenshälfte“ und „Clever-Walking“. Letzteres „ist ein Angebot für Menschen, die Bewegung in der Natur lieben. Wir trainieren die wichtigsten Muskelgruppen und arbeiten methodisch und intensiv an der Funktion des Herz-Lungen-Systems.“ Bei den Kursen kann man in der Regel hineinschnuppern, bevor man sich verbindlich anmeldet.

Im fünften Fachbereich „Kultur“ ist unter dem Titel „Art Talk“ ein Kurs neu konzipiert worden, der in den Museen der Region zu Gesprächen über zeitgenössische Kunst anregen soll. Ziele sind unter anderem die Kunstgalerie Fürth, das Neue Museum Nürnberg oder das Kunstpalais Erlangen.

Das komplette gedruckte Programm liegt in der VHS aus. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten auch unter www.vhs-fuerth.de

Armin Leberzammer