Fürther Wahl-Software: Landesamt schließt Manipulation aus

Nach Berichten über Sicherheitslücken versucht die Behörde, zu beruhigen - vor 2 Stunden

FÜRTH - Computer-Experten haben Sicherheitslücken bei der Software "PC-Wahl" aufgedeckt, die vielerorts bei der Bundestagswahl zum Einsatz kommt. Muss man sich in Fürth Sorgen machen?

Droht bei den Wahlen Manipulation aus dem Netz? Für Fürth geben Fachleute Entwarnung. © Patrick Pleul (dpa)



Rainer Baier, der Chef des Fürther Bürgeramts, hat die Medienberichte über Schwachstellen bei der Software "PC-Wahl" aufmerksam zur Kenntnis genommen. Das Wochenmagazin Die Zeit hatte als erstes darüber informiert, dass Experten des Chaos Computer Clubs (CCC) bedenkliche Sicherheitslücken nachweisen konnten. Auch in Fürth hilft seit Jahren eine Software namens "PC-Wahl" beim Erfassen der Stimmen, sagt Baier auf FN-Nachfrage. Man greife dabei aber auf die Dienste der Altdorfer Firma Komuna zurück und nicht auf die der Firma Vote IT, deren Produkt in die Schlagzeilen geraten ist und nun überprüft wird.

Zum Einsatz kommt das Programm in Fürth erst, nachdem die Stimmen in den Wahllokalen händisch ausgezählt und schriftlich festgehalten wurden. Die einzelnen Ergebnisse werden von Wahlhelfern zunächst telefonisch als sogenannte Schnellmeldungen an einige Erfasser im Bürgeramt gemeldet. Sie geben die Zahlen in das Programm "PC-Wahl" ein, das dann ein vorläufiges Ergebnis ermittelt.

Die Ergebnisbögen aus den Wahllokalen bringt dann aber auch noch ein Bote ins Amt. So könne alles überprüft werden; auch Stimmzettel, auf denen das Kreuzchen nicht klar gesetzt wurde, werden noch einmal angeschaut, sagt Baier. Unregelmäßigkeiten würden dabei entdeckt werden.

Das endgültige Wahlergebnis, das erst nach einiger Zeit vorliegt, beruhe auf den Niederschriften der Wahllokale, erklärte auch das Landesamt für Statistik am Freitag in einer Pressemitteilung. Manipulationen des Ergebnisses seien somit ausgeschlossen. Stets würden bei Wahlen umfangreiche IT-Schutzvorkehrungen getroffen. Man habe die Wahlleiter der Kommunen über die aktuelle Diskussion informiert und aufgefordert, ihre Software in der aktuellsten Version und mit den neuesten Sicherheits-Updates zu verwenden.

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Fürth Name: Christian Schmidt Alter: 60

Wohnort: Fürth Liste: CSU Beruf: Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung, Rechtsanwalt



Name: Carsten Träger Alter: 43

Wohnort: Fürth Liste: SPD Beruf: MdB



Name: Franz Fleischer Alter: 62

Wohnort: Fürth Liste: FDP Beruf: Geschäftsführer



Name: Uwe Kekeritz Alter: 63

Wohnort: Fürth Liste: Die Grünen Beruf: MdB



Name: Niklas Haupt Alter: 31

Wohnort: Fürth Liste: Die Linke Beruf: Student der Kulturgeographie (M.A.) / Bildungsreferent



Name: Arno Treiber Alter: 53

Wohnort: Fürth Liste: AfD Beruf: Diplom-Verwaltungswirt



Name: Elke Eder Alter: 54

Wohnort: Zirndorf Liste: Freie Wähler Beruf: Heilerziehungspflegerin





CLAUDIA ZIOB