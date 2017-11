Fürther Weihnachtsromantik mit Axtwerfen

FÜRTH - Am Donnerstag um 17 Uhr beginnt der Fürther Weihnachtsmarkt auf der Freiheit mit dem Prolog des Christkinds, bis 23. Dezember wird er hier die Stellung halten. Als himmlischer und als weltlicher Botschafter haben Christkind Maria Vogel und Wirtschaftsreferent Horst Müller vorab kräftig die Werbetrommel gerührt.

Leicht schräge Weihnachtsparade auf der Freiheit: Gaukler Marc Vogel, Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller mit Kleeblatt-Pudelmütze, Christkind Maria Vogel sowie ihre Engel Eileen, Lea, Marleen und Melissa. © Foto: Budig



Maria hat Unterstützung mitgebracht: vier liebreizende Jung-Engel namens Eileen, Lea, Marleen und Melissa begleiten sie. Da verzeiht man ihr das gruselige Novemberwetter, das sie im Gepäck hat und lässt sich von der vorweihnachtlichen Freude anstecken.

Zumal sich der Fürther Weihnachtsmarkt über die Jahre positiv entwickelt hat. Dazu trägt gewiss der Mittelaltermarkt bei, den Marc Vogel in Personalunion als Organisator und Possenreißer nun schon achtmal auf die Beine gestellt hat. "Anfangs war ich nicht so begeistert von der Idee", gesteht Wirtschaftsreferent Horst Müller. "Aber der Mittelaltermarkt hat sich total gemacht."

Täglich von 10 bis 21 Uhr kann man nun an den 37 Buden des Weihnachtsmarkts vorbeischlendern. Es gibt allerlei Traditionelles zu erwerben, Christbaumschmuck etwa, Winterkleidung, hübsche Dinge zum Verschenken und natürlich deftige und süße Speisen.

Täglich gibt es musikalische Programmpunkte, ein eigens gedruckter Flyer enthält alle Informationen, die auch online zu finden sind (www.fuerth.de). Drei Höhepunkte des Rahmenprogramms: der Laternenumzug mit dem Christkind am Dienstag, 5. Dezember (Treffpunkt 17.45 Uhr am Löwenplatz), das große Feuerspektakel mit Fackeln, Jonglage und Feuerschluckern am Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, in der Adenaueranlage und der Sternenzauber, ein festliches Barockfeuerwerk am Paradiesbrunnen, am Mittwoch, 13. Dezember, 20.15 Uhr.

Der Mittelaltermarkt mit seinem ganz eigenen, urigen Flair steht da nicht zurück. Als Neuheiten kündigt Vogel Bioflammlachs vom Buchenholzgrill, einen Stand mit Heilsteinen und das sportliche Axtwerfen an. Ein Artist namens Tameru Zegeye zeigt wieder verblüffende Handstandkunst aus seiner Heimat Äthiopien.

Ab in den Badezuber

Ein beliebter Anlaufplatz ist der mittelalterliche Badezuber geworden, in dem man es sich nach Voranmeldung mit Freunden und heißen Punschgetränken gemütlich machen kann. An den etwa 20 Ständen gibt es vor allem Praktisches und Schönes aus traditioneller Handwerksarbeit zu erstehen: Kerzenzieher, Glas- und Schmiedekünstler, Holzhandwerker, Gewandschneider, Töpfer und Lederer lassen sich bei der Arbeit zusehen.

Auch das tägliche Unterhaltungsprogramm hat in diesem von Fackelschein erhellten Teil des Marktes seinen eigenen Charme: Gaukler, Zauberer, Märchenerzähler und Spielleute mit historischen Instrumenten locken das Publikum, an den Wochenenden (freitags bis sonntags) beschließt der Markt mit einem einstündigen Spektakel.

Der Fürther Schausteller Helmut Dölle verweist auf eine Tradition, die sich in den letzten Jahren ganz von selbst entwickelt hat: Gleich am Eingang nach der ersten Kurve steht ein mechanischer Nikolaus. Dort haben Besucher immer wieder Geschenke abgelegt. "Die sammeln wir ein und geben sie dem Kinderheim St. Michael", so Dölle.

