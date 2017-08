Fürther WG suchte im Fernsehen einen Mitbewohner

FÜRTH - Eine Multikulti-WG stellt sich vor: Künstlerin Anja Schoeller, Tochter Joy und die Inderin Sandhya suchten nach einer Mitbewohnerin. In der BR-Reihe "Wer zieht ein?" haben die drei acht Kandidaten auf die Probe gestellt – und gezeigt, was eine gute WG ausmacht. Die Sendung wird heute Abend ausgestrahlt.

Anja Schoeller (rechts) und ihre Tochter Joy (links) haben viel Platz in ihrer Wohnung. Das erste Zimmer haben sie an die Inderin Sandhya Kanija vergeben. Bei der Suche nach einer zweiten Mitbewohnerin rückte ein TV-Team an. Foto: Foto: Blind



Zusammen ist man weniger allein – das haben viele Deutsche längst verinnerlicht. Fast jeder dritte Student lebt in einer Wohngemeinschaft, selbst alleinstehende Senioren suchen sich vermehrt eine "Wahlfamilie", um im Alter nicht zu vereinsamen.

WG-Bewohnerin Anja Schoeller ist weder Studentin, die sich kein Eigenheim leisten kann, noch Seniorin, die nicht ins Altersheim abgeschoben werden will. Die frischgebackene Single-Frau will mit ihren "jungen 48 Jahren" einfach etwas Neues erleben: "Es tut gut, alte Strukturen aufzusprengen", findet die aus Ebermannstadt stammende Kommunikationsdesignerin und Künstlerin.

Nach der Scheidung von ihrem Ehemann vor einigen Monaten und dem Auszug ihres Sohnes standen Anja und ihrer 22-jährigen Tochter Joy 160 Quadratmeter zur freien Verfügung. Was fängt man mit so viel Platz an? "Frauen und Wohnungsbesitzern kann ich nur ans Herz legen: teilt! Das ist ein schöner Moment!", sagt Anja.

Kurzerhand suchte das flotte Mutter-Tochter-Duo nach zwei neuen Mitbewohnern. Schnell konnte das erste Zimmer im schmucken Altbau am Fürther Friedhof vergeben werden: Die 30-jährige Sandhya Kanija hatte es den beiden sofort angetan. "Die Chemie stimmte", erinnert sich die IT-Expertin aus Indien, die seit dem vergangenen Jahr in Mittelfranken lebt. Sie kann zwar noch nicht so gut Deutsch ("Mein bester Satz ist: Können Sie das bitte auf Englisch sagen?"), doch Übersetzungsapps und ähnliche Lebensphilosophien helfen Sprach- und Kulturbarrieren zu überwinden. "Wenn ich nicht gestört werden will, stören sie mich nicht. Wenn sie nicht gestört werden wollen, störe ich sie nicht. Wenn wir spazieren gehen wollen, tun wir das", bringt sie die Dynamik des introvertierten Dreier-Gespanns auf den Punkt.

Gewöhnungsbedürftige Katzen

Das Einzige, woran sich die junge Inderin anfangs gewöhnen musste, waren Anjas und Joys Katzen. Nach indischer Überlieferung bringen die nämlich Unglück, als Haustiere werden sie nur selten gehalten. "Jetzt kratzen sie um 6 Uhr morgens an meiner Tür und wollen gefüttert werden. Ich kann nicht einmal aufs Klo gehen!", sagt sie lachend.

Während Sandhya sich mit ihren tierischen Mitbewohnern anfreundete, wurde im Internet das zweite Zimmer beworben. Doch nicht nur Wohnungssuchende, sondern auch BR-Redakteur Jonas Gernstl wurde auf die charmante, mit Anjas Einzelstücken dekorierte Wohnung aufmerksam. Gemeinsam mit dem Bayrischen Rundfunk nahmen die drei im Frühjahr acht Kandidaten für die neue Serie "Wer zieht ein?" unter die Lupe. "Wir wollen gemeinsam Schönes erleben, aber auch Distanz wahren, damit jeder seine Freiheit hat", erläutert Joy die WG-Philosophie. Die drei lehnen eine reine Zweck-WG ab, aber gemeinsame Therapiestunden am Frühstückstisch will auch neimand. Gerne wird das eine oder andere Mal gefeiert und gekocht, aber Tiefsinniges muss nicht erzwungen werden.

Am Ende konnte keiner der acht TV-Kandidaten den Anforderungen gerecht werden, stattdessen zog im Juli die 20-jährige Auszubildende Julia ein. "Finalistin Agnes war super, aber sie ist blind. Wir haben eine Menge rumstehen und ändern viel in der Wohnung, da muss man auch pragmatisch denken", findet Joy. Eine weitere Favoritin, Asra, sei nun zwar eine gute Freundin geworden, hätte aber ein zu starkes Mitteilungsbedürfnis. "Ich will nicht die Mama spielen müssen", seufzt Anja.

Die Kuh blieb draußen

Während die neue Mitbewohnerin Julia sich nach ihrem Thailand-Urlaub noch einleben muss, fühlt sich Sandhya längst pudelwohl. "Egal, wo du herkommst, welche Religion oder welches Geschlecht du hast: Solange die Persönlichkeiten sich ähneln, passt alles", erklärt sie.

Oft wird über heimische Rezepte und kulturelle Eigenheiten in der Multikulti-WG geplaudert. "Ich erzähle ihnen gerne von Indien. Zum Beispiel, dass es bei uns Glück bringt, wenn eine Kuh zum Einzug durch die neue Wohnung geführt wird. Aber das wollte ich natürlich nicht von Anja und Joy verlangen", scherzt Sandhya.

Wie es sich für eine Mädchen-WG gehört, wurden auch schon mal Klamotten ausgetauscht. Doch während Anja und Joy Freude am wenig figurbetonten Sari fanden, bereitete Sandhya das tiefe Einblicke bietende Dirndl leichte Probleme: "Meine traditionelle Mutter wollte unbedingt, dass ich noch ein Oberteil drüberziehe", bemerkt sie trocken.

"Wer zieht ein?", BR Fernsehen, Donnerstag, 10. August, 22.45 Uhr.

PATRICIA BLIND