Fürther Willy-Brandt-Anlage: Ideen sind gefragt

Stadt erteilt Bürgern das Wort — Hornschuchpromenade und Königswarterstraße im Blick - vor 1 Stunde

FÜRTH - Hornschuchpromenade und Königswarterstraße sollen – samt dem Grünstreifen in ihrer Mitte – in den kommenden Jahren grundlegend erneuert werden. Am Montagabend dürfen Anwohner, Naturschützer und alle anderen Fürther ihre Ideen einbringen.

Der Zustand der Willy-Brandt-Anlage ist an einigen Stellen miserabel, auch das wird am kommenden Montag ein Thema sein. In den nächsten Jahren will das Rathaus das gesamte Areal neu gestalten. © Archivfoto: André De Geare



Der Zustand der Willy-Brandt-Anlage ist an einigen Stellen miserabel, auch das wird am kommenden Montag ein Thema sein. In den nächsten Jahren will das Rathaus das gesamte Areal neu gestalten. Foto: Archivfoto: André De Geare



Um 19 Uhr lädt das Rathaus zu einer Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung in die Räume der iba AG in der Gebhardtstraße 10 ein. Bei dem geplanten Großprojekt, so heißt es in einer Pressemitteilung, gelte es, "viele unterschiedliche Bedürfnisse" zu berücksichtigen: Wie soll die Grünanlage gestaltet werden? Was ist mit Spielplätzen? Oder: Wie kann es ausreichend Parkplätze für Anwohner und Gewerbetreibende geben? Fest steht für die Verantwortlichen im Rathaus: Sie wollen "die beiden Straßen mit ihren Prachtbauten und ihrer historischen Bedeutung auch künftig als eines der attraktivsten Areale in Fürth bewahren".

"Eine Schande für Fürth"

Für die Anwohner-Initiative um Elisabeth Imholz und Ernst-Ludwig Vogel klingt das wie Hohn. Sie kämpfen seit Jahren dafür, dass die Stadt etwas gegen den Verfall der Willy-Brandt-Anlage unternimmt, vor allem im innenstadtnahen Bereich auf Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße. Erster Erfolg: Seit 2016 dürfen die Kirchweih-Schausteller ihre Wohnwagen dort nicht mehr auf der Grünfläche abstellen.

Weitere Maßnahmen müssten dringend folgen, verlangt die Anwohner-Initiative per Pressemitteilung, denn: "Den aktuellen Zustand der Anlage kann man nur als Schande für unser Fürth bezeichnen." Schon vor Montag stellen sie drei Forderungen für eine Neugestaltung auf: Erstens dürfe keinerlei Grün für weitere Wege geopfert werden. Straßen und Gehsteige seien beiderseits der Anlage vorhanden. Zweitens sei der "gesamte historische Grünstreifen" zu restaurieren, mit Einfassungen zu schützen sowie zu pflegen. Die Trampelpfade müssten verschwinden und neu angesät werden. Der Vertrag, der einem Gastronomen einen Biergarten in der Anlage ermöglicht, dürfe nicht verlängert werden.

Drittens müsse die historische Trasse der Ludwigseisenbahn "mit den Baudenkmälern und den alten Baumreihen" als Ensemble mit freier Sichtachse von der Gabelsberger- bis zur Jakobinenstraße erhalten und unter Denkmalschutz gestellt werden.

ja